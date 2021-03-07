Книжные новинки 2021 года: о женщинах и для женщин

Самое время читать хорошие книги, написанные женщинами или о женщинах. В нашей новой подборке мы предлагаем познакомиться с книжными новинками, в которых судьбы женщин раскрываются на фоне разных эпох. Но самое интересное, что какой-бы ни была эпоха «на дворе», в нас всегда остаётся нечто неизменное, что и делает нас настоящими женщинами. Что бы это могло быть? Читаем, думаем, открываем себя заново!

Ксения Букша. «Адвент»

Ксения Букша – лауреат премий «Национальный бестселлер», «Большая книга», «Ясная Поляна» и одна из самых интересных писательниц нашего времени. Её новая книга «Адвент» - это роман о чуде, вырастающем там, где для чуда, казалось, давно не осталось места, роман о том, как пережить изоляцию и стать ближе друг к другу, победить страх и тревогу.

Героиня романа, маленькая Стеша, ежедневно открывает по одному окошку адвент-календаря, приближая Рождество. А ее мама и папа перебирают в памяти картинки из прошлого, пытаясь понять, что с ними станет в будущем...

Марина Степнова. «Сад»

«Сад» — новый роман Марины Степновой, автора романов «Женщины Лазаря» (премия «Большая книга»), «Хирург», «Безбожный переулок». Это книга о свободной и своевольной женщине, живущей наперекор своему времени, роман-воспитание о времени, о любви, о силе воли.

Действие происходит в середине XIX века. У князя и княгини Борятинских рождается поздний ребенок — девочка, которая буквально разваливает семью, прежде казавшуюся идеальной. Туся с самого начала не такая, как все. В строгих рамках общества, полного условностей, когда любой в первую очередь принадлежит роду, а не себе самому, она ведет себя как абсолютно независимый человек.

Наталия Репина. «Пролог»

«Пролог» - дебютный роман молодой писательницы и сценариста Наталии Репиной. Книга стала лауреатом читательской премии журнала «Урал», собрав немало положительных отзывов профессионалов и читателей.

Действие книги происходит в середине 50-годов прошлого века. Главные героини — две девушки, подруги-студентки. Регина влюблена в сорокалетнего художника, который отчаянно хочет изменить свою жизнь. Её подруга Маша узнает, что она беременна, но не уверена, что хочет создавать семью с отцом ребенка. Герои книги, как и вся страна, находятся в предвкушении перемен к лучшему. Все они ждут от жизни успеха, любви, счастья, не понимая, что то, что они считают прологом к прекрасному будущему, и есть сама их жизнь...

Алла Горбунова. «Конец света, моя любовь»

Алла Горбунова — поэт, прозаик, критик, лауреат премии «Дебют» и премии Андрея Белого. В 2021 году сборник её рассказов «Конец света, моя любовь» получил литературную премию «НОС».

В книге с пугающей достоверностью описаны 1990-е и 2000-е годы. Герои Аллы Горбуновой - дети, студенты, нищие, молодые поэты — проживают жизнь интенсивно, балансируя между тоской и эйфорией, святостью и падением. В основе книги — традиционный русский кошмар, но автор рассматривает хрупкую и опасную реальность с бескомпромиссной нежностью, различая в ней опыт, который способен преобразить героев. «Конец света, моя любовь» - это книга о красоте, об отказе жить в травме, считая даже самые травматические события прошлого трагедией. Это книга о благодарности, ведь именно наш прошлый опыт научил нас красоте и удивлению.

Дина Рубина. Трилогия «Наполеонов обоз»

Поклонники Дины Рубиной уверены: она, как никто иной, умеет не только рассказать историю любви, но и добавить в нее удивительно достоверные краски и детали.

Роман-трилогия Дины Рубиной «Наполеонов обоз» повествует о судьбах Надежды и Аристарха — влюбленных, оказавшихся втянутыми в стремительный водоворот истории. Они познакомились в детстве, пронеся юношеское чувство через всю жизнь. Эту первую любовь ждала трагическая развязка, но эта привязанность определила судьбы главных героев. Образы Сташека и Нади получились настоящими, живыми. До самого финала читатель будет сопереживать героям, радоваться вместе с ними, огорчаться и, само собой, надеяться на счастливый исход событий.

Гузель Яхина. «Эшелон на Самарканд»

Действие новой книги автора бестселлера «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» происходит в 1923 году. Молодой начальник эшелона Деев и детский комиссар Белая эвакуируют пять сотен беспризорных детей из голодающего Поволжья в Самарканд. Дорога опасна, случиться может все что угодно. На кону — жизни детей.

Книга выстроена как череда увлекательных и страшных приключений с необъятной географией - от лесов Поволжья и казахских степей к пустыням Кызыл-Кума и горам Туркестана. Очень обширна и палитра судеб и характеров, описанных в книге: крестьяне-беженцы, чекисты, казаки, маленькие бродяги с их языком, психологией, суеверием и надеждами. Серьезная и местами трагическая тема уравновешивается медленно разворачивающейся любовной линией. Пара образуется странная: мягкий характером, неопытный Деев и принципиальная жесткая Белая, «мужик в юбке»...

Салли Руни. «Нормальные люди»

Книга «Нормальные люди» молодой ирландской писательницы Салли Руни стала одним из самых обсуждаемых современных романов. В нём рассказывается об отношениях мальчика и девочки, Коннелла и Марианны, которые учатся в одной школе и даже в одном классе, но почти не общаются. Трудно представить себе двух более разных людей: он – из бедной, но любящей семьи, она – из богатой, но глубоко несчастной. Их жизнь изменит один недолгий, но очень важный разговор. Сходясь и расходясь несколько лет подряд, они по очереди оказываются на вершине социальной лестницы.

«Нормальные люди» — история о том, как один человек может изменить жизнь другого, о том, как нам трудно говорить о своих чувствах, о желании ощутить власть над другим человеком и одновременно всецело принадлежать ему. Это история о любви, о том, на какие огромные внутренние перемены способно сподвигнуть нас одно сочувственное прикосновение.

Юрий Буйда. «Сады Виверны»

Юрий Буйда — автор романов «Пятое царство», «Синяя кровь», «Прусская невеста» (шорт-лист премии «Русский Букер»), «Вор, шпион и убийца» (премия «Большая книга»).

«Сады Виверны» — дерзкое путешествие по трем странам и трем эпохам: XVII, XVIII и XIX века. Искусный колдун превращает уродливых женщин в красавиц и оборачивается зверем. Мудрый инквизитор отправляет на костер Джордано Бруно и сражается с драконом. Бесстрашный шалопай вступает в схватку с темным маркизом и спасает невинных девушек от санкюлотов. Агент петербургской полиции убивает великого князя и спасает от нацистов будущего президента Франции… И всеми невероятными событиями управляет Эрос — бог древний и безжалостный.

Алекс Михаэлидес. «Безмолвный пациент»

Дебютный роман Алекса Михаэлидеса «Безмолвный пациент» называют главным психологическим триллером 2019 года.

Жизнь известной художницы Алисии Беренсон кажется идеальной. Она вышла замуж за востребованного модного фотографа, живет в одном из самых привлекательных и дорогих районов Лондона, в роскошном доме с большими окнами, выходящими в парк. Но однажды вечером Алисия убивает своего мужа и с тех пор не произносит ни слова. Загадку Алисии пытается раскрыть криминальный психотерапевт Тео Фабер. Но что стоит за этими психологическими экспериментами, и к чему они приведут?

Обзор книжных новинок подготовила Юлия Лысанюк

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