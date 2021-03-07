Студии «Наденька» - двадцать лет!

Профессиональный дизайнер Антонина Николаевна Солодкая
руководит студией ручного ткачества «Наденька» с 2001 года. В студии занимаются
дети от 7 до 16 лет. Среди воспитанников мастерицы — и ребята, попавшие в
трудную жизненную ситуацию. К каждому из них Антонина Николаевна относится с
трепетным вниманием, передавая им свой опыт и любовь к декоративно-прикладному
творчеству.
Мастерица прививает детям чувство гордости за русскую
народную культуру и учит их пониманию различных материалов, умению создавать
эскизы, ткать, работать с цветом и орнаментом. Студия «Наденька» - дипломант
областных, всероссийских и международных фестивалей декоративно-прикладного
народного творчества.
На выставке в Покровском центре представлены детские
работы, выполненные в техниках текстильной и бумажной пластики, войлоковаляния,
ручного ткачества, вышивки по войлоку и на картоне.
- Очень интересно наблюдать за детьми в процессе
работы, - говорит Антонина Николаевна. - Сначала что-то не получается, а потом
— такая радость! И очень приятно видеть, как дети начинают помогать друг
другу...
Другую половину выставочного пространства занимают
работы самой Антонины Солодкой. В экспозиции представлены произведения ручной
работы — картины и панно с великолепными пейзажами, выполненными в технике
войлоковаляния и вышивки. Особое место занимают коллекции из предметов одежды и
аксессуаров — воздушные жилеты, накидки, пояса. Некоторые коллекции были
представлены на всероссийских выставках с международным участием в
Санкт-Петербурге, на фестивалях декоративно-прикладного искусства в Смольном
соборе.
Представляя экспозицию, Антонина Солодкая
рассказала, как создаются авторские работы.
- Что вдохновляет? Когда задумываешь какую-то работу,
всегда хочется использовать какой-то приём, - говорит она. - И когда начинаешь
работать, постепенно возникает идея, которую можно использовать в другой
работе. Так, наверное, у каждого мастера — многие навыки и приёмы переходят из
одной работы в другую. Каждая последующая работа также связана с какой-то новой
идеей, и так — до бесконечности.
Антонина Солодкая — автор призов и подарков для одного
из гатчинских кинофестивалей «Литература и кино». В частности, для Станислава
Говорухина был создан гобелен «Гранатовый браслет».
Поздравить Антонину Солодкую с юбилейной датой пришли
её ученики и их родители, коллеги по работе в Центре творчества юных и просто
поклонники её яркого и тёплого творчества. Среди гостей выставки была
специалист Дома народного творчества Ленинградской области, заслуженный
работник культуры Российской Федерации Елена Лаврова.
- Антонина Николаевна — не просто грамотный
специалист, - говорит Елена Николаевна. - Она — Художник с большой буквы. Ведь
художник — это не профессия, это образ жизни. Всё, что представлено на этой
выставке, Антонина Николаевна выносила подсознательно, в своей умной голове.
Всё это доступно только настоящему художнику, который постоянно думает о своей
работе. Без Антонины Николаевны я не мыслю ни одного нашего мероприятия, ни
одной выставки. Больше нигде в Ленинградской области нет ничего подобного!
В честь 20-летнего юбилея коллектив студии «Наденька»
и лично Антонина Солодкая были награждены почетными грамотами и благодарностями
областного Дома народного творчества, администрации Гатчинского района и Центра
творчества юных.
Выставка работ студии ручного ткачества и
войлоковаляния «Наденька» продлится в Духовно-просветительском центре
Покровского собора до 20 марта.