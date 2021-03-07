Студии «Наденька» - двадцать лет!

Профессиональный дизайнер Антонина Николаевна Солодкая руководит студией ручного ткачества «Наденька» с 2001 года. В студии занимаются дети от 7 до 16 лет. Среди воспитанников мастерицы — и ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию. К каждому из них Антонина Николаевна относится с трепетным вниманием, передавая им свой опыт и любовь к декоративно-прикладному творчеству.

Мастерица прививает детям чувство гордости за русскую народную культуру и учит их пониманию различных материалов, умению создавать эскизы, ткать, работать с цветом и орнаментом. Студия «Наденька» - дипломант областных, всероссийских и международных фестивалей декоративно-прикладного народного творчества.

На выставке в Покровском центре представлены детские работы, выполненные в техниках текстильной и бумажной пластики, войлоковаляния, ручного ткачества, вышивки по войлоку и на картоне.

- Очень интересно наблюдать за детьми в процессе работы, - говорит Антонина Николаевна. - Сначала что-то не получается, а потом — такая радость! И очень приятно видеть, как дети начинают помогать друг другу...

Другую половину выставочного пространства занимают работы самой Антонины Солодкой. В экспозиции представлены произведения ручной работы — картины и панно с великолепными пейзажами, выполненными в технике войлоковаляния и вышивки. Особое место занимают коллекции из предметов одежды и аксессуаров — воздушные жилеты, накидки, пояса. Некоторые коллекции были представлены на всероссийских выставках с международным участием в Санкт-Петербурге, на фестивалях декоративно-прикладного искусства в Смольном соборе.

Представляя экспозицию, Антонина Солодкая рассказала, как создаются авторские работы.

- Что вдохновляет? Когда задумываешь какую-то работу, всегда хочется использовать какой-то приём, - говорит она. - И когда начинаешь работать, постепенно возникает идея, которую можно использовать в другой работе. Так, наверное, у каждого мастера — многие навыки и приёмы переходят из одной работы в другую. Каждая последующая работа также связана с какой-то новой идеей, и так — до бесконечности.

Антонина Солодкая — автор призов и подарков для одного из гатчинских кинофестивалей «Литература и кино». В частности, для Станислава Говорухина был создан гобелен «Гранатовый браслет».

Поздравить Антонину Солодкую с юбилейной датой пришли её ученики и их родители, коллеги по работе в Центре творчества юных и просто поклонники её яркого и тёплого творчества. Среди гостей выставки была специалист Дома народного творчества Ленинградской области, заслуженный работник культуры Российской Федерации Елена Лаврова.

- Антонина Николаевна — не просто грамотный специалист, - говорит Елена Николаевна. - Она — Художник с большой буквы. Ведь художник — это не профессия, это образ жизни. Всё, что представлено на этой выставке, Антонина Николаевна выносила подсознательно, в своей умной голове. Всё это доступно только настоящему художнику, который постоянно думает о своей работе. Без Антонины Николаевны я не мыслю ни одного нашего мероприятия, ни одной выставки. Больше нигде в Ленинградской области нет ничего подобного!

В честь 20-летнего юбилея коллектив студии «Наденька» и лично Антонина Солодкая были награждены почетными грамотами и благодарностями областного Дома народного творчества, администрации Гатчинского района и Центра творчества юных.

Выставка работ студии ручного ткачества и войлоковаляния «Наденька» продлится в Духовно-просветительском центре Покровского собора до 20 марта.



