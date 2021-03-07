Встречаем масленицу в Демидовской усадьбе

Гостей праздника ждут
фуд-корт с блинами, уличные гулянья, выступления артистов, мастер-классы, где
научат создавать кукол-масленичек, спортивные конкурсы – бои подушками и
кегельбан, сожжение чучела Масленицы и огненное шоу.
Сделать фото на память
можно будет в красочной фотозоне. Победителей и самых активных участников
конкурсов ждут подарки от организаторов мероприятия – Паркового агентства
Ленинградской области. Начало праздника в 12.00.
Для гостей в этот день
каждые полчаса будет курсировать бесплатный автобус по следующему маршруту:
Таицкий культурно-досуговый центр (пгт. Тайцы, ул. Санаторская, д. 1а) –
Администрация Таицкого городского поселения (пгт. Тайцы, ул. Санаторская, д.24)
– Усадьба Демидовых. Расписание (от КДЦ до усадьбы): 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30.