Встречаем масленицу в Демидовской усадьбе

Гостей праздника ждут фуд-корт с блинами, уличные гулянья, выступления артистов, мастер-классы, где научат создавать кукол-масленичек, спортивные конкурсы – бои подушками и кегельбан, сожжение чучела Масленицы и огненное шоу.

Сделать фото на память можно будет в красочной фотозоне. Победителей и самых активных участников конкурсов ждут подарки от организаторов мероприятия – Паркового агентства Ленинградской области. Начало праздника в 12.00.

Для гостей в этот день каждые полчаса будет курсировать бесплатный автобус по следующему маршруту: Таицкий культурно-досуговый центр (пгт. Тайцы, ул. Санаторская, д. 1а) – Администрация Таицкого городского поселения (пгт. Тайцы, ул. Санаторская, д.24) – Усадьба Демидовых. Расписание (от КДЦ до усадьбы): 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30.