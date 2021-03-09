С кем проживать ребёнку после развода родителей?

Если соглашение
отсутствует, спор между родителями разрешается сторонами в суде, исходя из
интересов детей и с учетом мнения детей (при достижении ими 10-летнего
возраста). По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства
ответчика (ст. 28 Гражданского процессуального кодекса РФ).
При рассмотрения
гражданского дела суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей,
братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества
родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком,
возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род
деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение
родителей и другое).
Вне зависимости от того,
какое место жительства ребенка определил суд, после развода оба родителя вправе
участвовать в его воспитании. Кроме того, родитель, проживающий отдельно от
ребенка, имеет право на получение информации о своем ребенке из образовательных
организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания и
т.д. В предоставлении информации может быть отказано лишь в случае наличия
угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении
информации может быть оспорен в судебном порядке.
Если по каким-либо
причинам право на участие в воспитании ребенка одного из родителей будет
нарушаться, он вправе подать в суд исковое заявление о восстановлении
нарушенного права.
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