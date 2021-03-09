С кем проживать ребёнку после развода родителей?

Если соглашение отсутствует, спор между родителями разрешается сторонами в суде, исходя из интересов детей и с учетом мнения детей (при достижении ими 10-летнего возраста). По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика (ст. 28 Гражданского процессуального кодекса РФ).

При рассмотрения гражданского дела суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и другое).

Вне зависимости от того, какое место жительства ребенка определил суд, после развода оба родителя вправе участвовать в его воспитании. Кроме того, родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о своем ребенке из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания и т.д. В предоставлении информации может быть отказано лишь в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке.

Если по каким-либо причинам право на участие в воспитании ребенка одного из родителей будет нарушаться, он вправе подать в суд исковое заявление о восстановлении нарушенного права.





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