В моде – здоровые волосы

- Главное, что всегда в моде, – красивые, ухоженные и здоровые волосы, независимо от цвета и длины, - подчеркнула Наталья.

Тем не менее, последнее время все больше девушек и женщин выбирают каре, легко прощаясь с длинными волосами. Также в моде короткие стрижки пикси, длинные челки «шторки», пробор посередине головы. Постепенно возвращаются каскады, но не такие пышные и не с такими короткими макушками, как было раньше. Сегодня мастера ориентируются на длину челки – теменная зона не должна быть короче ее. Предваряя все вопросы, Наталья Котикова согласилась, что подобные стрижки эффектно смотрятся только после укладки у профессионального мастера в салоне.

- Но и одежду для повседневной жизни мы выбираем более удобную в отличие от вечерних выходов. Поэтому днем носить стрижку нужно так, как удобно, а для торжественного выхода или фотосессии лучше уложить волосы должным образом, - отметила она.

Что касается модных оттенков, то в моде остаются трендовые техники окрашивания: айртач, балаяж, шатуш. Цвет подбирается под образ клиента. Неоновые цвета для волос также в моде, но нужно понимать, подходит ли он вам в повседневной жизни. Невозможно сделать одну и ту же стрижку и окрашивание работнику банка и мастеру по татуировкам.

- Самая частая проблема женщин, которых я вижу ежедневно, - это неправильно подобранный цвет или оттенок и отсутствие образа. Многие блондинки забывают, что хотя бы без легкого макияжа им не обойтись, так как их лицо вместе со светлыми волосами (особенно тотальный блонд) похоже на чистый лист – ни бровей, ни очертаний лица, - сказала Наталья Котикова.

Здоровье волос зависит от питания и уходовой косметики, которой регулярно необходимо их баловать, особенно после зимней пытки с шапками и сухим воздухом от кондиционеров и радиаторов. Для этого мастера салона красоты «Акцент» предлагают своим клиентам авторскую косметику по восстановлению волос Donatti из Бразилии.

- Эта косметика подходит абсолютно всем. Мы не применяем никаких утюгов, кератина, ботокса, не используем технику по запаиванию волоса, которая, по сути, их сжигает. Мы делаем глубокое восстановление волос, в том числе кожи головы. Те, кто пробовали эту косметику, были по-настоящему удивлены эффектом. Даже цвет волос меняется – становится более чистым и блестящим, - рассказала Наталья.

В салоне красоты «Акцент» наводят красоту сразу несколько профессиональных мастеров, которые специализируются в разных направлениях парикмахерского искусства.

Светлана Ярыгина работает преимущественно в классике. Большое количество ее постоянных клиентов знают, что Светлана идеально выполнит любую стрижку. Валентина Голубева устроит на голове любой креатив. Ни один ребенок не ушел от нее без hair тату, когда на голове выбривается рисунок. За мальчиками, которые любят молнии и невероятные зигзаги, уже подтянулись их папы, которые также просят разнообразить стрижку орнаментом. Оля Петрова и Екатерина Тохтер – прекрасные колористы. В числе их постоянных клиентов – девочки-подростки 12-15 лет, которые хотят то синие, то красные, то зеленые волосы.

Совсем недавно к команде присоединилась Анна Абрамова, которую многие знают как участницу конкурса красоты «Мисс Гатчина». Еще во время отборочного этапа конкурса Анна поразила всех членов жюри своей необычной внешностью. Анна без стеснения рассказала о своей болезни – алопеции, отсутствии волос на голове. Представьте, какой вау-эффект она производит на клиентов салона красоты «Акцент».

- Мы познакомились во время подготовки к конкурсу. Анна неоднократно говорила, что хочет стать парикмахером. Было видно, что желание искреннее и очень сильное, поэтому пригласила ее присоединиться к нашей команде. Из-за особенностей внешности у Ани нет стереотипов и границ относительно стрижек и окрашивания. Она очень стильная, и клиенты к ней тянутся, - рассказала Наталья Котикова.

Без красивой ухоженной кожи никакая стрижка или укладка не будет смотреться выигрышно. Поэтому в салоне «Акцент» работает косметолог с медицинским образованием Надежда Земская, которая оказывает самый широкий перечень услуг для красоты кожи, бровей и ресниц.

Присоединиться к команде «Акцент» может любой желающий – сегодня салон работает по принципу коворкинг-центра. Мастер – будь-то парикмахер или визажист может арендовать «кресло» и работать в комфортных условиях. Также Наталья Котикова ведет курсы по обучению парикмахеров, делясь своими знаниями, накопленными за годы работы. А пока вы думаете над сменой профессии или образа, можете посетить мастер-класс известного колориста России, известного далеко за ее пределами, Максима Гаргалыка, который пройдет в салоне красоты «Акцент» в середине апреля. На протяжении двух дней Максим будет рассказывать о трендовых техниках в окрашивании и помогать участникам мастер-класса их осваивать.

- На мастер-класс мы приглашаем не только мастеров города Гатчины и Гатчинского района, но и моделей для окрашивания. Будет очень интересно, приходите, - сказала Наталья Котикова.