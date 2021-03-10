Гатчинская городская прокуратура разъясняет, что такое конфликт интересов

Гатчинская городская прокуратура разъясняет, что такое конфликт интересов

Конфликт интересов представляет собой ситуацию, при которой личная заинтересованность должностного лица может повлиять на процесс принятия решения и нанести ущерб интересам личности, общества либо государства. Наибольшее значение для общества имеет проблема возникновения конфликта интересов у государственных и муниципальных служащих.

Рубрики : Прокуратура     10 Mar 2021

В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» конфликт интересов – это ситуация, при ко-торой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения служащим при исполнении должностных обязанностей доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для себя или лиц близкого родства или свойства, а также для граждан или организаций, с которыми государственный гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами.

Как показывает практика, в основе любого коррупционного правонарушения находится конфликт интересов лиц, занимающих публичные должности в системе государственного управления и обладающих в связи с предоставленными им государством полномочиями соответствующим влиянием, которое может быть использовано ими в личных интересах, в том числе вопреки интересам государства.

Основой правового регулирования конфликта интересов в любой сфере правоотношений является установление обязанности принимать меры по недопущению возможности возникновения конфликта интересов.

Так, в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О противодействии коррупции» государственные или муниципальные служащие обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, а также обязаны уведомить в порядке, определенном работодателем в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только станет об этом известно.

В свою очередь представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у должностного лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения лица, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов, путем отвода или самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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