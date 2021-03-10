Гатчинская городская прокуратура разъясняет, что такое конфликт интересов

В соответствии со ст. 10
Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции»
конфликт интересов – это ситуация, при ко-торой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей
и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и
законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций,
общества или государства.
Под личной
заинтересованностью понимается возможность получения служащим при исполнении
должностных обязанностей доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в
виде материальной выгоды непосредственно для себя или лиц близкого родства или
свойства, а также для граждан или организаций, с которыми государственный
гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
Как показывает практика,
в основе любого коррупционного правонарушения находится конфликт интересов лиц,
занимающих публичные должности в системе государственного управления и
обладающих в связи с предоставленными им государством полномочиями
соответствующим влиянием, которое может быть использовано ими в личных
интересах, в том числе вопреки интересам государства.
Основой правового
регулирования конфликта интересов в любой сфере правоотношений является
установление обязанности принимать меры по недопущению возможности
возникновения конфликта интересов.
Так, в соответствии со
ст. 11 Федерального закона «О противодействии коррупции» государственные или
муниципальные служащие обязаны принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов, а также обязаны уведомить в порядке,
определенном работодателем в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, как только станет об этом известно.
В свою очередь
представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о
возникновении у должностного лица личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов.
Предотвращение или
урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или
служебного положения лица, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до
его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в
установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной
возникновения конфликта интересов, путем отвода или самоотвода указанного лица
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Непринятие лицом,
являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим
увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации.