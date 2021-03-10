Гатчинский район: темпы роста выше среднеобластных

В расширенном заседании совета депутатов Гатчинского района приняли участие депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, председатель областного комитета по молодежной политике Марина Григорьева, начальник отдела комитета по внешним связям Ленобласти Ольга Севенкина, консультант комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Ольга Оганян, а также депутаты Законодательного собрания Ленобласти.

- Минувший 2020 год внес в нашу жизнь много испытаний и тревог. При этом 2020 год позволил нам сплотиться. Я благодарен всем предприятиям и организациям, предпринимателям и волонтерам, медицинским работникам и педагогам, нашей общей команде за работу и самоотверженность, - отметил глава Гатчинского района Виталий Филоненко, открывая расширенное заседание.

Совет депутатов Гатчинского района в 2020 году провел 11 заседаний, принял 68 решений, прошло 25 заседаний постоянных депутатских комиссий, на которых было рассмотрено 129 вопросов.

- Главный итог прошедшего года состоит в том, что нам удалось сохранить стабильность работы жизненно важных отраслей экономики и придать устойчивость основным тенденциям социально-экономического развития района, - отметил Виталий Филоненко.

Доходы бюджета Гатчинского района в 2020 году составили 6 млрд 746 млн рублей, расходы – 6 млрд 793 млн рублей. В 2020 году в Гатчинском районе исполнялось 10 муниципальных программ, которые включали в себя 33 подпрограммы с общим объемом финансирования 6 млрд 126 млн рублей.

Сфера образования - это основная статья расходной части бюджета. В 2020 году на образование было выделено 4 млрд 765 млн рублей, в том числе на развитие дошкольного образования детей– 2 млрд 142 млн рублей, на развитие школьного образования – 2 млрд 119 млн рублей, на развитие дополнительного образования – 259 млн рублей, на развитие системы отдыха и занятости детей – 37 млн рублей, на социальную защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 110 млн рублей. В рамках выполнения мероприятий, направленных на доступность дошкольного образования, в отчетном году в Гатчинском районе было создано 400 дополнительных мест в детских садах.

Экономика Гатчинского района – многоотраслевая, в основном, состоит из средних предприятий. Лидерами по объему отгрузки, численности работающих, уровню зарплаты являются АО «КНАУФ Петроборд», АО «218 АРЗ», ООО «АРТЕКС», ООО «Галактика».

- Большое внимание во время пандемии уделяется именно экономической сфере жизни общества, поскольку именно экономика является системообразующим компонентом, определяющим ход всех происходящих в обществе процессов, - подчеркнула в своем докладе глава администрации района Людмила Нещадим.

Темпы роста основных показателей экономики в Гатчинском районе выше среднеобластных. По сравнению с прошлым годом объемы производства выросли на 13%; среднесписочная численность работников предприятий - на 3,5%; среднемесячная заработная плата - на 7,5%.

Несмотря на COVID-19, объем инвестиций в 2020 году достиг 9,3 млрд рублей, что составляет 91% к уровню прошлого года. План на 2021 год – 10 млрд рублей. В 2020 году удалось создать почти 2,5 тысячи новых рабочих мест. Учитывая реализацию имеющихся инвестиционных проектов, в 2021 году будет создано более 3 тысяч новых рабочих мест.

Немаловажное влияние на развитие экономики района оказывает малый бизнес. Несмотря на пандемию и закрытие на три месяца большинства предприятий потребительского рынка в прошлом году, количество работающих в сфере малого и среднего предпринимательства увеличилось более, чем на 2600 человек, а доля в структуре экономики выросла почти на 2% и в общем составила 23%.

Администрация района, учитывая ситуацию, также оказывала имущественную и налоговую поддержку. Всеми видами поддержки воспользовались 146 предпринимателей на общую сумму почти 80 млн рублей.

Вторая по значимости отрасль экономики Гатчинского района – агропромышленный комплекс - включает в себя 28 сельхозпредприятий, 50 фермерских хозяйств, более 58,7 тысяч личных подсобных хозяйств. Одной из основных задач национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» является ускоренное развитие животноводства. 2020 год был успешным для этого направления: выросли надои и производство молока.

Развивается транспортно-маршрутная сеть. Для обеспечения пассажирскими перевозками на территории района организовано 69 автобусных маршрутов, которые обслуживают 217 автобусов. Отремонтировано 12 дорог, в том числе из средств местного бюджета на 10,6 млн рублей.

Газификацией охвачено 48% населенных пунктов Гатчинского района. За отчетный период проложено более 48 км сетей.

Расселено 40 домов (это 215 помещений, 8044 кв. м аварийного жилья). Улучшили свои жилищные условия 512 человек из 11 поселений Гатчинского района, 10 молодых семей и 16 граждан реализовали сертификаты на сумму более 45 млн рублей.

- Практически все направления экономической и социальной сферы в районе развивается достойными темпами. Сейчас у нас есть все предпосылки для того, чтобы 2021 год стал более успешным, чем год предыдущий. Мы видим приоритеты, сама жизнь нам диктует правила игры, и сейчас мы идем по заданному вектору - от инвестиций в экономику к инвестициям в человека, - подвела итог своего выступления Людмила Нещадим.

В ходе заседания прошла традиционная церемония награждения. Почетных грамот и благодарностей удостоены директор Управления благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рящин, директор филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электрические сети» Юрий Садовников, мастер участка «Автостоянка» УБДХ Николай Жуков, директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Игорь Петров.

Благодарственное письмо Министерства юстиции Российской Федерации коллективу работников органов ЗАГС Ленобласти вручили председателю комитет по делам ЗАГС Гатчинского района Нине Лашковой.

Благодарственное письмо главы Гатчинского района и главы администрации Гатчинского района вручили работникам Станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского района и сотрудникам Управления благоустройства и дорожная хозяйства города Гатчины.

С 2019 года городские и сельские поселения Гатчинского района подключены к электронной площадке «Рейтинг молодежной политики». Она позволяет в режиме реального времени отслеживать реализацию молодежной политики в каждом поселении, сравнивать результаты с другими поселениями и формировать аналитический отчет. По итогам 2020 года грамота за первое место в Гатчинском районе вручена Коммунару, 2-е место заняло Новосветское сельское поселение 3-е место - Сиверское городское поселение.

В заключение Владимир Цой отметил, что заседание прошло в хорошей рабочей обстановке, и вновь речь пошла о Гатчине-столице.

- Гатчина должна получить столичный лоск и шик. Доклады, которые прозвучали, показывают большой объем выполненной работы: это новые и реконструируемые объекты, это цифры бюджета, это жители и их чаяния… Как в любом большом развивающемся районе есть и проблемы. И это нормально. Мы не засовываем голову в песок. Мы понимаем, что их нужно решать. Мы находимся в хорошем рабочем взаимодействии. И когда возникает какая-то сложность, мы от нее не прячемся, а стараемся открыто решать вопрос. Это связано с сохранением объектов культурного наследия, которых в Гатчинском районе очень много. Это и вопросы, связанные со строительством спортивных объектов. Есть сложности с достройкой гатчинского бассейна. У меня нет сомнения, что мы введем его в этом году, но мы должны были сдать еще в прошлом году… Я всегда готов к диалогу, в том числе по сложным вопросам, которые ставят жители. На территории Гатчинского района находятся подведомственные учреждения комитета по молодежной политике, волонтерский центр. И, как сказал губернатор, в течение двух-трех лет сюда должны быть переведены некоторые комитеты правительства. И это как раз комитеты, которые подчиняются мне. Сегодня мы с главой администрации района будем обсуждать, как мы это будем реализовывать, - сообщил Владимир Цой.



