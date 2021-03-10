Наказание за неуплату алиментов

Наказание за неуплату алиментов

Гатчинская городская прокуратура разъясняет положения законодательства об ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних.

Рубрики : Прокуратура     10 Mar 2021

Статья 38 Конституции Российской Федерации и статья 80 Семейного кодекса Российской Федерации предусматривают, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.

В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей взыскиваются с родителей в судебном порядке.

Семейный кодекс Российской Федерации также предусматривает возможность заключения соглашения об уплате алиментов.

Соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов) заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем. Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – 1/4, на двух детей – 1/3, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

В случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме.

За неуплату алиментов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, в течение 2-ух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч рублей.

Статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно.

Неуплата признается неоднократной, если лицо подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Наказание предусмотрено в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

 

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