Наказание за неуплату алиментов

Статья 38 Конституции
Российской Федерации и статья 80 Семейного кодекса Российской Федерации
предусматривают, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.
Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются
родителями самостоятельно.
В случае, если родители
не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на
содержание несовершеннолетних детей взыскиваются с родителей в судебном
порядке.
Семейный кодекс
Российской Федерации также предусматривает возможность заключения соглашения об
уплате алиментов.
Соглашение об уплате
алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов) заключается между
лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем. Соглашение об уплате
алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному
удостоверению. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет
силу исполнительного листа.
При отсутствии соглашения
об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с
их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – 1/4, на двух детей –
1/3, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.
Размер этих долей может
быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения
сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.
В случаях, если родитель,
обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный заработок и (или) иной доход,
либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или
частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует
заработок и (или) иной доход, суд вправе определить размер алиментов,
взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме.
За неуплату алиментов
предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Так, в соответствии со
ст. 5.35.1 КоАП неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения
суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание
несовершеннолетних детей, в течение 2-ух и более месяцев со дня возбуждения
исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, - влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти
часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или
наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с
настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо
административный арест, в размере двадцати тысяч рублей.
Статья 157 Уголовного
кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за
неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или
нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних
детей, если это деяние совершено неоднократно.
Неуплата признается
неоднократной, если лицо подвергнуто административному наказанию за аналогичное
деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному
наказанию.
Наказание предусмотрено в
виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на
тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на
срок до одного года.