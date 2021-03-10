О Масленице рассказывают материалы Президентской библиотеки

«Русская масляница… ведёт своё начало из языческого праздника, совершавшагося предками нашими в честь Волоса, скотья бога», – рассказывал искусствовед Иван Божерянов в историческом очерке «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу» (1894).
«Народ
наш называет масляницу – честною, широкою; все дни сырной недели имеют свои
особыя названия: встреча –
понедельник, заигрыш – вторник, лакомка – среда, разгул, перелом
– четверг, тёщины вечерни –
пятница, золовкины посиделки –
суббота, проводы, прощанья, целовальник, прощёный
день – воскресенье», – продолжает Божерянов.
По
словам французского писателя Жюля Жанена, которые привёл Божерянов, «масленица
вероятно родилась на севере, она дочь мороза. Человек увидал её прячущуюся за
сугробом снега, а законодатель призвал её в помощь человеку в самое суровое и
печальное время года, и она явилась с жирными, румяными щеками … Она заставила
человека забыть о зиме, разогрела зазябшую кровь в его жилах, схватила его за
руки и пустилась танцовать с ним до обморока».
Русский историк, этнограф и фольклорист Иван Снегирёв в книге «Русские простонародные
праздники и суеверные обряды» (1838) рассказал, что
на лубочных картинках к Масленице обращались так: «Душа моя Масляница,
перепелиныя косточки, бумажное твоё тело, сахарныя твои уста, сладкая твоя
речь; красная краса, русая коса, тридцати братов сестра, сорока бабушек внучка,
трёх-материна дочка, кеточка, ясочка, ты же моя перепёлочка».
Праздновали Масленицу на Руси повсюду – от царских дворцов до деревенских
изб. Этнограф Александр Терещенко в издании «Быт русского народа» (1848) отмечал, что «всякое сословие пирует по-своему: потому иные
проводят время в маскировании, плясках и шумных пирушках; другие, с меньшими
требованиями на роскошь и светское приличие, катаются с ледяных гор… качаются
на разнозатейливых качелях и веселятся по-русски, припеваючи».
«К первому дню масляницы устраивали горы, качели висячия и круговыя,
балаганы для скоморохов, столы со сладкими яствами. Не ходить на горы, не
качаться на качелях, не потешаться над скоморохами значило в старину – жить в
горькой обиде…» – описывается праздник в очерке Ивана Божерянова.
По словам автора, «от самого основания Петербурга, горы и балаганы для
масляницы строились на Неве, между крепостью и Зимним Дворцом. <…>
Катанье с гор любила Екатерина II и в Петербурге славились "Охтенския горы", куда Государыня ездила в
сопровождении Двора; этого обычая держались даже Император Павел Петрович с
Мариею Феодоровною…».
«Вкусным» этот праздник делает угощение, символизирующее летнее солнце –
круглые румяные блины. «Главную роль играют в Масленице блины, которые пекутся всю неделю; на блины зовут гостей и блинами
везде угощают», – писал Иван Снегирёв.
Александр Терещенко пояснял, что «во
всю неделю пекут из гречневой или пшеничной муки блины на масле, молоке и яйцах,
круглые, во весь объём сковороды; блины же не более как с чайное блюдечко,
тонкие, лёгкие и большею частию на молоке и яйцах, из одной пшеничной муки,
называются аладьями. <…> Блины подаются повсюду горячими; простывшие теряют своё
достоинство. Есть блиноманы, которые едят такие горячие, что обжигают язык и
рот, но масло смягчает их обжогу».
«Последние два дня на сырной неделе,
(субботу и воскресенье)… посвящают на испрашивание друг у друга прощения.
Встретясь, даже на улице… целуются, говоря: „прости меня, в чём я
тебя обидел, умышленно и неумышленно, делом или словом“. – Бог тебя простит и
Божия Матерь, – отвечает ему другой, – и в знак примирения целуются», –
рассказал Терещенко. Из очерка Ивана Божерянова можно узнать, что «о том, как
повсеместно соблюдался обряд прощёнаго дня, сохранилось очень любопытное
описание в актах археографической комиссии, 1598 года, об избрании в Цари
Бориса Годунова: "Митрополиты, архиепископы и епископы благословиша Царя и
прощение подаша ему и от него прощение купно получиша"».
В
прощёное воскресенье, последний день на Масленичной неделе, соломенное чучело в
женской одежде или деревянную куклу, олицетворявших Масленицу, хоронили или
сжигали.
«В этом
пёстром празднике народном, оканчивающем зиму, ясно открывается смесь стихий
древняго языческаго обряда с Христианским обычаем, отечественного с
чужестранным, стариннаго с новым…» – заключает Иван Снегирёв в книге «Русские простонародные праздники и
суеверные обряды».