О Масленице рассказывают материалы Президентской библиотеки

«Русская масляница… ведёт своё начало из языческого праздника, совершавшагося предками нашими в честь Волоса, скотья бога», – рассказывал искусствовед Иван Божерянов в историческом очерке «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу» (1894).

«Народ наш называет масляницу – честною, широкою; все дни сырной недели имеют свои особыя названия: встреча – понедельник, заигрыш – вторник, лакомка – среда, разгул, перелом – четверг, тёщины вечерни – пятница, золовкины посиделки – суббота, проводы, прощанья, целовальник, прощёный день – воскресенье», – продолжает Божерянов.

По словам французского писателя Жюля Жанена, которые привёл Божерянов, «масленица вероятно родилась на севере, она дочь мороза. Человек увидал её прячущуюся за сугробом снега, а законодатель призвал её в помощь человеку в самое суровое и печальное время года, и она явилась с жирными, румяными щеками … Она заставила человека забыть о зиме, разогрела зазябшую кровь в его жилах, схватила его за руки и пустилась танцовать с ним до обморока».

Русский историк, этнограф и фольклорист Иван Снегирёв в книге «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (1838) рассказал, что на лубочных картинках к Масленице обращались так: «Душа моя Масляница, перепелиныя косточки, бумажное твоё тело, сахарныя твои уста, сладкая твоя речь; красная краса, русая коса, тридцати братов сестра, сорока бабушек внучка, трёх-материна дочка, кеточка, ясочка, ты же моя перепёлочка».

Праздновали Масленицу на Руси повсюду – от царских дворцов до деревенских изб. Этнограф Александр Терещенко в издании «Быт русского народа» (1848) отмечал, что «всякое сословие пирует по-своему: потому иные проводят время в маскировании, плясках и шумных пирушках; другие, с меньшими требованиями на роскошь и светское приличие, катаются с ледяных гор… качаются на разнозатейливых качелях и веселятся по-русски, припеваючи».

«К первому дню масляницы устраивали горы, качели висячия и круговыя, балаганы для скоморохов, столы со сладкими яствами. Не ходить на горы, не качаться на качелях, не потешаться над скоморохами значило в старину – жить в горькой обиде…» – описывается праздник в очерке Ивана Божерянова.

По словам автора, «от самого основания Петербурга, горы и балаганы для масляницы строились на Неве, между крепостью и Зимним Дворцом. <…> Катанье с гор любила Екатерина II и в Петербурге славились "Охтенския горы", куда Государыня ездила в сопровождении Двора; этого обычая держались даже Император Павел Петрович с Мариею Феодоровною…».

«Вкусным» этот праздник делает угощение, символизирующее летнее солнце – круглые румяные блины. «Главную роль играют в Масленице блины, которые пекутся всю неделю; на блины зовут гостей и блинами везде угощают», – писал Иван Снегирёв.

Александр Терещенко пояснял, что «во всю неделю пекут из гречневой или пшеничной муки блины на масле, молоке и яйцах, круглые, во весь объём сковороды; блины же не более как с чайное блюдечко, тонкие, лёгкие и большею частию на молоке и яйцах, из одной пшеничной муки, называются аладьями. <…> Блины подаются повсюду горячими; простывшие теряют своё достоинство. Есть блиноманы, которые едят такие горячие, что обжигают язык и рот, но масло смягчает их обжогу».

«Последние два дня на сырной неделе, (субботу и воскресенье)… посвящают на испрашивание друг у друга прощения. Встретясь, даже на улице… целуются, говоря: „прости меня, в чём я тебя обидел, умышленно и неумышленно, делом или словом“. – Бог тебя простит и Божия Матерь, – отвечает ему другой, – и в знак примирения целуются», – рассказал Терещенко. Из очерка Ивана Божерянова можно узнать, что «о том, как повсеместно соблюдался обряд прощёнаго дня, сохранилось очень любопытное описание в актах археографической комиссии, 1598 года, об избрании в Цари Бориса Годунова: "Митрополиты, архиепископы и епископы благословиша Царя и прощение подаша ему и от него прощение купно получиша"».

В прощёное воскресенье, последний день на Масленичной неделе, соломенное чучело в женской одежде или деревянную куклу, олицетворявших Масленицу, хоронили или сжигали.

«В этом пёстром празднике народном, оканчивающем зиму, ясно открывается смесь стихий древняго языческаго обряда с Христианским обычаем, отечественного с чужестранным, стариннаго с новым…» – заключает Иван Снегирёв в книге «Русские простонародные праздники и суеверные обряды».