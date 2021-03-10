Патент для предпринимателей: какие возможности?

Изменения в значительной мере расширяют
возможности применения патентной системы налогообложения для предпринимателей
Ленинградской области. Увеличивается количество видов деятельности, где можно
применять патенты – с 80 до 112. В 3 раза – до 150 кв.м увеличены площади торговых залов и залов обслуживания для
розничной торговли и общепита. Теперь все индивидуальные предприниматели,
которые используют ПСН, могут уменьшить стоимость патента на сумму страховых
взносов. ИП без работников может уменьшить налог на полную сумму взносов, ИП,
имеющие в штате сотрудников– не более, чем наполовину.
Патентная система
налогообложения для многих видов деятельности является и выгодной, и очень удобной.
Так, например, при патенте не нужно вести бухгалтерский учет и сдавать декларации,
платить НДФЛ, налог на имущество физических лиц и НДС. Можно выбрать любой срок действия патента – от
1 до 12 месяцев, с любого числа и на любое количество дней (но не меньше
месяца), и использовать удобные условия оплаты. Есть возможность приобрести
несколько патентов в разных регионах или на разные виды деятельности. В 15
районах муниципальных районах Ленинградской области применяются пониженные
коэффициенты для стоимости патента. Рассчитать стоимость патента можно на
портале налоговой службы www.patent.nalog.ru.
Но применять патент
могут предприниматели с численностью штата не более 15 человек и с годовым
доходом – не более 60 млн рублей. Сейчас патенты в Ленинградской области
используют 13 022 индивидуальных предпринимателя. С отменой в 2021 году
ЕНВД (единый налог на вмененный доход) многие предприниматели выбрали для себя
именно патентную систему.
Улучшение условий
применения патентной системы для предпринимателей осуществляется в рамках
Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.