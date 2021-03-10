Приглашаем на конкурсы и Форум потребительского рынка Ленинградской области

Мероприятие проводится при поддержке
Правительства Ленинградской области. Организаторами Форума являются комитет по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки
предпринимательства Ленинградский области.
Форум объединит областные предприятия
малого и среднего бизнеса, работающие в сфере торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения, организации потребительской кооперации, в
мероприятии примут участие представители органов власти, общественных и деловых
объединений предпринимателей, ведущие эксперты отрасли.
В рамках деловой программы Форума
состоится «диалог на равных» с участием
Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, предпринимателей и экспертных
сообществ. Участники форума обменяются опытом работы и успешными кейсами в ходе
тематических дискуссий и мастер-классов.
Ключевым событием Форума станет также
подведение итогов и награждение победителей конкурсов «Лучший по профессии в
сфере потребительского рынка» в Ленинградской области в 2021 году.
Грантовый фонд для предпринимателей,
который составляет 1 000 000 рублей, разделят между собой победители и призёры
в 7 номинациях: «Лучший мастер ногтевого сервиса», «Лучший ведущий игрового
жанра», «Лучший портной (швея)», «Лучший фитнес-инструктор», «Лучший
продавец-кассир», «Лучший фотограф», «Лучший мастер по ремонту и пошиву обуви
(кожгалантереи)».
В каждой номинации среди субъектов МСП
будут распределены денежные призы: за 1 место - 65 000 рублей, за 2 место - 52
000 рублей, за 3 место - 39 000 рублей.
Победители среди самозанятых граждан в
каждой номинации получат ценные призы.
Оставить заявку на участие в конкурсах,
пройти регистрацию на Форум, а также ознакомиться с программой можно на сайте
Форума потребительского рынка Ленинградской области https://fpr47.ru
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