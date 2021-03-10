Приглашаем на конкурсы и Форум потребительского рынка Ленинградской области

Мероприятие проводится при поддержке Правительства Ленинградской области. Организаторами Форума являются комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградский области.

Форум объединит областные предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, организации потребительской кооперации, в мероприятии примут участие представители органов власти, общественных и деловых объединений предпринимателей, ведущие эксперты отрасли.

В рамках деловой программы Форума состоится «диалог на равных» с участием Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, предпринимателей и экспертных сообществ. Участники форума обменяются опытом работы и успешными кейсами в ходе тематических дискуссий и мастер-классов.

Ключевым событием Форума станет также подведение итогов и награждение победителей конкурсов «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» в Ленинградской области в 2021 году.

Грантовый фонд для предпринимателей, который составляет 1 000 000 рублей, разделят между собой победители и призёры в 7 номинациях: «Лучший мастер ногтевого сервиса», «Лучший ведущий игрового жанра», «Лучший портной (швея)», «Лучший фитнес-инструктор», «Лучший продавец-кассир», «Лучший фотограф», «Лучший мастер по ремонту и пошиву обуви (кожгалантереи)».

В каждой номинации среди субъектов МСП будут распределены денежные призы: за 1 место - 65 000 рублей, за 2 место - 52 000 рублей, за 3 место - 39 000 рублей.

Победители среди самозанятых граждан в каждой номинации получат ценные призы.

Оставить заявку на участие в конкурсах, пройти регистрацию на Форум, а также ознакомиться с программой можно на сайте Форума потребительского рынка Ленинградской области https://fpr47.ru