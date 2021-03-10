Социальный контракт в помощь!

Социальный контракт – это договор, по
которому орган социальной защиты предоставляет денежную помощь, а граждане
обязуются улучшить свое материальное положение в рамках реализации мероприятий
по заключенному договору. Его цель - стимулирование активных действий граждан
по преодолению трудной жизненной ситуации, которая ухудшает условия их
жизнедеятельности, и последствия которой они не могут преодолеть
самостоятельно.
За денежной помощью на основании
социального контракта могут обратиться малоимущие семьи и малоимущие одиноко
проживающие граждане, если по не зависящим от заявителя причинам среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного для
социально-демографических групп населения в Ленинградской области на дату
обращения. Еще условиями предоставления этой государственной услуги являются наличие
гражданства РФ и проживание в Ленинградской области.
Социальный контракт заключается сроком от
3 до 12 месяцев. Важно учесть, что заявителю необходимо будет составить план
расходов государственной социальной помощи на основании социального контракта с
указанием планируемых мероприятий, направленных на преодоление трудной
жизненной ситуации, сроков их реализации и расчета финансовых затрат, требуемых
для их выполнения, составленного и подписанного гражданином.
Социальный контракт можно будет заключить
по четырем направлениям.
Первое направление – поиск работы (прохождение
профессионального обучения, получение дополнительного профессионального
образования). Государственная социальная помощь по мероприятию предоставляется
в виде ежемесячного социального пособия в размере, равном величине прожиточного
минимума для трудоспособного населения, установленной на второй квартал года,
предшествующего году заключения социального контракта и оплата стоимости курса
обучения, в размере до 30000 рублей за курс обучения на срок, не превышающий 9
месяцев.
А также после трудоустройства гражданина:
возмещение работодателю расходов на проведение стажировки гражданина в период
действия социального контракта в размере величины МРОТ, с учетом размера
страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды.
Второе направление – осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности. Гражданин должен представить жизнеспособный
бизнес-план, в котором будут заложены денежные средства на приобретение
оборудования (основные средства), материально-производственные запасы, не более
15% имущественных обязательств на правах аренды (снятие помещения) и на другие
мероприятия по построению бизнеса.
В данном случае государственная социальная
помощь предоставляется в виде единовременной выплаты для ведения
предпринимательской деятельности в размере, не превышающем 300 000 рублей.
Третье направление - ведение личного
подсобного хозяйства. В рамках мероприятия гражданин должен
зарегистрироваться в налоговой службе в качестве самозанятого и увеличить свой
доход. В данном случае государственная социальная помощь предоставляется в виде
единовременной выплаты для ведения личного подсобного хозяйства в размере, не
превышающем
300 000 рублей.
Четвертое направление – осуществление иных
мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации: оказание
государственной социальной помощи в целях удовлетворения текущих потребностей в
приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов,
товаров для ведения личного подсобного хозяйства. А также для обеспечения
потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования. В
таком случае государственная социальная помощь предоставляется в виде
ежемесячного социального пособия в размере, равном величине прожиточного
минимума для трудоспособного населения, установленной на второй квартал года,
предшествующего году заключения социального контракта на срок, не превышающий 6
месяцев.
За предоставлением услуги можно обратиться
в МФЦ
Ленинградской области; через портал государственных и муниципальных
услуг(функций) Ленинградской области; в филиалы Центра социальной защиты
населения.
Перечень документов будет
формироваться индивидуально для каждой семьи, в зависимости от ситуации, сложившейся
в семье и выбранного заявителем направления социального контракта, поэтому,
прежде чем записываться на прием, лучше уточнить, что потребуется в вашем
случае.
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номеру: 8-800-350-06-05, а также 8(81371) 3-07-40 (для жителей Гатчинского
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