Социальный контракт в помощь!

Социальный контракт – это договор, по которому орган социальной защиты предоставляет денежную помощь, а граждане обязуются улучшить свое материальное положение в рамках реализации мероприятий по заключенному договору. Его цель - стимулирование активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, которая ухудшает условия их жизнедеятельности, и последствия которой они не могут преодолеть самостоятельно.

За денежной помощью на основании социального контракта могут обратиться малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, если по не зависящим от заявителя причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного для социально-демографических групп населения в Ленинградской области на дату обращения. Еще условиями предоставления этой государственной услуги являются наличие гражданства РФ и проживание в Ленинградской области.

Социальный контракт заключается сроком от 3 до 12 месяцев. Важно учесть, что заявителю необходимо будет составить план расходов государственной социальной помощи на основании социального контракта с указанием планируемых мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, сроков их реализации и расчета финансовых затрат, требуемых для их выполнения, составленного и подписанного гражданином.

Социальный контракт можно будет заключить по четырем направлениям.

Первое направление – поиск работы (прохождение профессионального обучения, получение дополнительного профессионального образования). Государственная социальная помощь по мероприятию предоставляется в виде ежемесячного социального пособия в размере, равном величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной на второй квартал года, предшествующего году заключения социального контракта и оплата стоимости курса обучения, в размере до 30000 рублей за курс обучения на срок, не превышающий 9 месяцев.

А также после трудоустройства гражданина: возмещение работодателю расходов на проведение стажировки гражданина в период действия социального контракта в размере величины МРОТ, с учетом размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды.

Второе направление – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Гражданин должен представить жизнеспособный бизнес-план, в котором будут заложены денежные средства на приобретение оборудования (основные средства), материально-производственные запасы, не более 15% имущественных обязательств на правах аренды (снятие помещения) и на другие мероприятия по построению бизнеса.

В данном случае государственная социальная помощь предоставляется в виде единовременной выплаты для ведения предпринимательской деятельности в размере, не превышающем 300 000 рублей.

Третье направление - ведение личного подсобного хозяйства. В рамках мероприятия гражданин должен зарегистрироваться в налоговой службе в качестве самозанятого и увеличить свой доход. В данном случае государственная социальная помощь предоставляется в виде единовременной выплаты для ведения личного подсобного хозяйства в размере, не превышающем

300 000 рублей.

Четвертое направление – осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации: оказание государственной социальной помощи в целях удовлетворения текущих потребностей в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства. А также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования. В таком случае государственная социальная помощь предоставляется в виде ежемесячного социального пособия в размере, равном величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной на второй квартал года, предшествующего году заключения социального контракта на срок, не превышающий 6 месяцев.

За предоставлением услуги можно обратиться в МФЦ Ленинградской области; через портал государственных и муниципальных услуг(функций) Ленинградской области; в филиалы Центра социальной защиты населения.

Перечень документов будет формироваться индивидуально для каждой семьи, в зависимости от ситуации, сложившейся в семье и выбранного заявителем направления социального контракта, поэтому, прежде чем записываться на прием, лучше уточнить, что потребуется в вашем случае.

Консультации по единому бесплатному номеру: 8-800-350-06-05, а также 8(81371) 3-07-40 (для жителей Гатчинского муниципального района).



