Ленинградская область — в тройке лидеров по качеству образования

«Я всегда был уверен в качестве нашего ленинградского образования. Часто бываю в школах региона и вижу, как они меняются — обновляется оборудование, внедряются новые цифровые технологии. Но, главное, меняется подход к обучению детей — современное образование отталкивается от их интересов. Высокие показатели в оценке Рособрнадзора — это подтверждение того, что мы на правильном пути», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Оценивая качество образования, эксперты Рособрнадзора рассматривали результаты обучения — достижение минимального и высокого уровня подготовки школьников, образовательного равенства и функциональной грамотности.

Оценивалась и практическая ориентированность школьного образования: использование лабораторного оборудования, компьютеров, поступление выпускников в образовательные организации системы профессионального обучения своего региона и поступление в региональные вузы.

В управлении системой школьного образования рассматривались объективность оценочных процедур, эффективность механизмов управления качеством образования, эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, аналитика и интерпретация результатов ГИА.

Ранее Ленинградская область становилась всероссийским лидером по качеству и объективности проведения единого государственного экзамена в 2020 году. Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев вручил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко наградной символ и поблагодарил главу региона за организацию итоговой аттестации в непростых условиях 2020 года.