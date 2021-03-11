Ленинградская область — в тройке лидеров по качеству образования

«Я всегда был уверен в
качестве нашего ленинградского образования. Часто бываю в школах региона и
вижу, как они меняются — обновляется оборудование, внедряются новые цифровые
технологии. Но, главное, меняется подход к обучению детей — современное
образование отталкивается от их интересов. Высокие показатели в оценке
Рособрнадзора — это подтверждение того, что мы на правильном пути», —
прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Оценивая качество
образования, эксперты Рособрнадзора рассматривали результаты обучения —
достижение минимального и высокого уровня подготовки школьников,
образовательного равенства и функциональной грамотности.
Оценивалась и
практическая ориентированность школьного образования: использование
лабораторного оборудования, компьютеров, поступление выпускников в
образовательные организации системы профессионального обучения своего региона и
поступление в региональные вузы.
В управлении системой
школьного образования рассматривались объективность оценочных процедур,
эффективность механизмов управления качеством образования, эффективность
организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, аналитика и
интерпретация результатов ГИА.
Ранее Ленинградская
область становилась всероссийским лидером по качеству и объективности
проведения единого государственного экзамена в 2020 году. Глава Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев вручил губернатору
Ленинградской области Александру Дрозденко наградной символ и поблагодарил
главу региона за организацию итоговой аттестации в непростых условиях 2020
года.