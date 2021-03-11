Ленинградская область — в тройке лидеров по качеству образования

Ленинградская область — в тройке лидеров по качеству образования

Ленинградская область получила высокую оценку Рособрнадзора по 12 критериям. Об этом заявили руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев и директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко в ходе сегодняшней пресс-конференции в Москве.

Рубрики : Образование     11 Mar 2021

«Я всегда был уверен в качестве нашего ленинградского образования. Часто бываю в школах региона и вижу, как они меняются — обновляется оборудование, внедряются новые цифровые технологии. Но, главное, меняется подход к обучению детей — современное образование отталкивается от их интересов. Высокие показатели в оценке Рособрнадзора — это подтверждение того, что мы на правильном пути», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Оценивая качество образования, эксперты Рособрнадзора рассматривали результаты обучения — достижение минимального и высокого уровня подготовки школьников, образовательного равенства и функциональной грамотности.

Оценивалась и практическая ориентированность школьного образования: использование лабораторного оборудования, компьютеров, поступление выпускников в образовательные организации системы профессионального обучения своего региона и поступление в региональные вузы.

В управлении системой школьного образования рассматривались объективность оценочных процедур, эффективность механизмов управления качеством образования, эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, аналитика и интерпретация результатов ГИА.

Ранее Ленинградская область становилась всероссийским лидером по качеству и объективности проведения единого государственного экзамена в 2020 году. Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев вручил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко наградной символ и поблагодарил главу региона за организацию итоговой аттестации в непростых условиях 2020 года.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+