Школьники региона взялись за ВПР

С 1 по 26 марта в тестовом режиме всероссийские проверочные работы (ВПР) пишут ученики 10-11 классов. Решение об участии в ВПР двух последних классов приняли 268 школ Ленинградской области. В каждой из этих школ одиннадцатиклассники выполнят работы по 2-3 предметам, а десятиклассники будут писать ВПР по географии.

Для 4-8 классов ВПР является обязательным для всех школ. Ученики начнут писать работы с 15 марта по 21 мая.

Результаты анализа выполнения ВПР в весенний период будут доступны в июне 2021 года.

Как уточнили в комитете общего и профессионального образования региона, достаточно продолжительный период проведения ВПР определен для снятия нагрузки на учителей и обучающихся. Даты проведения определяются школами самостоятельно с учетом корректировки графика проведения контрольных работ по каждому из предметов.

Особенности проведения ВПР в 2021 году:

- для обучающихся 6 и 8 классов выполнение работ по русскому языку и математике является обязательным, а выполнение работ по двум другим предметам будет проведено на основании случайного выбора. Ранее работы выполнялись по шести предметам;

- работа по биологии для 7 класса будет представлена в 2 вариантах (в одном включены задания по анатомии, в другом таких заданий нет — в зависимости от учебника, по которому проходит изучение биологии в конкретных школах.