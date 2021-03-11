Школьники региона взялись за ВПР

С 1 по 26 марта в
тестовом режиме всероссийские проверочные работы (ВПР) пишут ученики 10-11
классов. Решение об участии в ВПР двух последних классов приняли 268 школ
Ленинградской области. В каждой из этих школ одиннадцатиклассники выполнят
работы по 2-3 предметам, а десятиклассники будут писать ВПР по географии.
Для 4-8 классов ВПР
является обязательным для всех школ. Ученики начнут писать работы с 15 марта по
21 мая.
Результаты анализа
выполнения ВПР в весенний период будут доступны в июне 2021 года.
Как уточнили в комитете
общего и профессионального образования региона, достаточно продолжительный
период проведения ВПР определен для снятия нагрузки на учителей и обучающихся.
Даты проведения определяются школами самостоятельно с учетом корректировки
графика проведения контрольных работ по каждому из предметов.
Особенности проведения
ВПР в 2021 году:
- для обучающихся 6 и 8
классов выполнение работ по русскому языку и математике является обязательным,
а выполнение работ по двум другим предметам будет проведено на основании
случайного выбора. Ранее работы выполнялись по шести предметам;
- работа по биологии для
7 класса будет представлена в 2 вариантах (в одном включены задания по
анатомии, в другом таких заданий нет — в зависимости от учебника, по которому
проходит изучение биологии в конкретных школах.