Стандарты мусорных площадок обсудят с муниципалитетами

Стандарты мусорных площадок обсудят с муниципалитетами

Комитет по обращению с отходами соберёт предложения органов местного самоуправления к проекту единого стандарта мест накопления бытовых отходов, который будет внедряться в регионе.

Рубрики : ЖКХ     11 Mar 2021

«Мы уже получили предложения по поводу проекта от крупных перевозчиков отходов, сейчас он обсуждается в правительстве Ленинградской области, — прокомментировал своё поручение комитету вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин. — Но важно, чтобы замечания и комментарии дали органы местного управления, так как полномочия по созданию площадок находятся у них».

Для адаптации существующих контейнерных площадок в проекте предусмотрены варианты в зависимости от типа застройки. Также для постепенного ввода единого стандарта планируется определить переходный период.

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