Стандарты мусорных площадок обсудят с муниципалитетами

«Мы уже получили предложения
по поводу проекта от крупных перевозчиков отходов, сейчас он обсуждается в
правительстве Ленинградской области, — прокомментировал своё поручение комитету
вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин. — Но важно, чтобы замечания
и комментарии дали органы местного управления, так как полномочия по созданию
площадок находятся у них».
Для адаптации
существующих контейнерных площадок в проекте предусмотрены варианты в
зависимости от типа застройки. Также для постепенного ввода единого стандарта
планируется определить переходный период.