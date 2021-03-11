Стандарты мусорных площадок обсудят с муниципалитетами

«Мы уже получили предложения по поводу проекта от крупных перевозчиков отходов, сейчас он обсуждается в правительстве Ленинградской области, — прокомментировал своё поручение комитету вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин. — Но важно, чтобы замечания и комментарии дали органы местного управления, так как полномочия по созданию площадок находятся у них».

Для адаптации существующих контейнерных площадок в проекте предусмотрены варианты в зависимости от типа застройки. Также для постепенного ввода единого стандарта планируется определить переходный период.