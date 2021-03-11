Задержаны мошенники, продававшие пенсионерам «Озон»

Следователями совместно с сотрудниками полиции
установлено 15 граждан, подозреваемых в совершении преступлений. По данным
следствия, задержанные входили в состав организованной группы, основным видом
деятельности которой являлось хищение денег у пенсионеров на территории
Ленинградской области обманным путем.
Члены группы продавали пожилым людям некий прибор,
вводя в заблуждение относительно его антисептических свойств. Злоумышленники
убеждали потерпевших, что бытовой прибор модели «Озон» уничтожает различные
вирусы. Следствием установлено около ста граждан, пострадавших от действий
мошенников.
Возбуждены уголовные дела по части 2 по статьи 159 УК
РФ: мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Расследование
уголовного дела продолжается.
Источник: https://lenobl.sledcom.ru/news