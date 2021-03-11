Задержаны мошенники, продававшие пенсионерам «Озон»

Следователями совместно с сотрудниками полиции установлено 15 граждан, подозреваемых в совершении преступлений. По данным следствия, задержанные входили в состав организованной группы, основным видом деятельности которой являлось хищение денег у пенсионеров на территории Ленинградской области обманным путем.

Члены группы продавали пожилым людям некий прибор, вводя в заблуждение относительно его антисептических свойств. Злоумышленники убеждали потерпевших, что бытовой прибор модели «Озон» уничтожает различные вирусы. Следствием установлено около ста граждан, пострадавших от действий мошенников.

Возбуждены уголовные дела по части 2 по статьи 159 УК РФ: мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://lenobl.sledcom.ru/news