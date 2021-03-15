Артисты Сусанинского культурно-досугового центра Н. Водопьянова, Т. Ерошенкова, М. Анкудинова, К. Балашова, О. Умнякова, Т. Самкова, а также хор «Рябинушка», не обращая внимания на начавшийся моросящий дождь, весело и с «огоньком» развлекали пришедших на праздник жителей, которые с удовольствием становились участниками зрелищного представления и радовались, как дети.

В сценарии было много игр и конкурсов, рассчитанных как на детей, так и на взрослых. Само сжигание чучела Масленицы проходило под весёлые крики жителей: «Уходи-ка всё плохое, приходи хорошее!» А после представления было угощение блинами и, конечно, горячий чай, которого даже с избытком хватило на всех желающих.

Гости праздника благодарили организаторов и отмечали, что, несмотря на «шутки» погоды, праздник прошёл отлично!

Татьяна Самкова

Фото Николая Гатко