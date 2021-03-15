Артисты
Сусанинского культурно-досугового центра Н. Водопьянова, Т. Ерошенкова, М. Анкудинова,
К. Балашова, О. Умнякова, Т. Самкова, а также хор «Рябинушка», не обращая
внимания на начавшийся моросящий дождь, весело и с «огоньком» развлекали
пришедших на праздник жителей, которые с удовольствием становились участниками
зрелищного представления и радовались, как дети.
В
сценарии было много игр и конкурсов, рассчитанных как на детей, так и на
взрослых. Само сжигание чучела Масленицы проходило под весёлые крики жителей:
«Уходи-ка всё плохое, приходи хорошее!» А после представления было угощение
блинами и, конечно, горячий чай, которого даже с избытком хватило на всех
желающих.
Гости
праздника благодарили организаторов и отмечали, что, несмотря на «шутки» погоды,
праздник прошёл отлично!
Татьяна
Самкова
Фото
Николая Гатко