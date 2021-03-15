В Ленинградской области открывается отделение для матери и ребенка

Здесь созданы условия для реабилитации мамы через два месяца после родов. Под пристальным вниманием медиков репродуктивная функция, эндокринная система, а также психологическое состояние женщин. Во время пребывания в учреждении они получат все необходимое – физиотерапию, профилактические процедуры, консультации специалистов.

При этом младенцы не будут разлучены с мамой — у каждой взрослой койки установлена детская кроватка. Для малышей запланирована своя — лечебно-оздоровительная программа — осмотр невролога, ортопеда, динамическое наблюдение педиатра, массаж и физиотерапия при необходимости. В случае нахождения мамы на процедурах за ребенком присмотрит в специальной оборудованной комнате квалифицированная детская медицинская сестра.

Направление на пребывание в отделение, при наличии определенных показаний, можно получить у акушера-гинеколога, педиатра, невролога, ортопеда поликлиники. В отделении предусмотрено 15 коек для жительниц Ленинградской области и две — для приезжающих из Санкт-Петербурга. Пройти реабилитацию женщина сможет 4 раза в год с промежутком в 3 месяца.