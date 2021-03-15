В Ленинградской области открывается отделение для матери и ребенка

Здесь созданы условия для
реабилитации мамы через два месяца после родов. Под пристальным вниманием
медиков репродуктивная функция, эндокринная система, а также психологическое
состояние женщин. Во время пребывания в учреждении они получат все необходимое
– физиотерапию, профилактические процедуры, консультации специалистов.
При этом младенцы не
будут разлучены с мамой — у каждой взрослой койки установлена детская кроватка.
Для малышей запланирована своя — лечебно-оздоровительная программа — осмотр
невролога, ортопеда, динамическое наблюдение педиатра, массаж и физиотерапия
при необходимости. В случае нахождения мамы на процедурах за ребенком
присмотрит в специальной оборудованной комнате квалифицированная детская
медицинская сестра.
Направление на пребывание
в отделение, при наличии определенных показаний, можно получить у
акушера-гинеколога, педиатра, невролога, ортопеда поликлиники. В отделении предусмотрено 15 коек для
жительниц Ленинградской области и две — для приезжающих из Санкт-Петербурга.
Пройти реабилитацию женщина сможет 4 раза в год с промежутком в 3 месяца.