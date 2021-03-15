Жители области получают лекарства от COVID-19

Бесплатное обеспечение препаратами от коронавируса в России осуществляется по инициативе Президента Владимира Путина. В 2020 году на приобретение лекарств для амбулаторного звена Ленинградской области из федерального бюджета было направлено 109,3 млн рублей, в 2021 году на эти цели выделено 40,9 млн рублей.

Комитет по здравоохранению региона к 15 марта заключил контракты на сумму 29,2 млн рублей, на стадии подписания – контракты на сумму порядка 10 млн рублей.

Медицинские учреждения области укомплектованы препаратами: остаток антибиотиков и гормональных препаратов – на 1,5 месяца, противовирусных лекарств – на 2 месяца, антикоагулянтов – на 3 месяца и жаропонижающих средств – на 3,5 месяца. В стационарах региона сформирован запас лекарств в объеме месячной потребности.