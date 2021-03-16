АО «ЕИРЦ ЛО» разъясняет ситуацию о пени в квитанциях

Мораторий
на пени
Действительно, постановлением
Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 424 с 6 апреля 2020 года начал
действовать временный мораторий по
требованию уплаты и взыскания с должников штрафных санкций (пени) за просрочку внесения платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, включая и взносы на капитальный ремонт. Данный мораторий действовал по 31 декабря 2020 года.
С 1 января 2021 года указанный нормативно - правовой акт утратил
свое действие.
Важно подчеркнуть, что в период с 6 апреля
2020 года по 31 декабря 2020 года пени не начислялись и не предъявлялись к
оплате вообще, т.к. действовал мораторий. Ранее рассчитанные пени на поступившие
платежи в счет погашения долгов до 6 апреля 2020г, не предъявлялись к
оплате, но информационно указывались в платежных документах. После 31 декабря
2020 года данные пени были предъявлены к оплате уже в январских платежных
документах.
За
что начисляются пени
В связи с окончанием действия моратория АО
"ЕИРЦ ЛО" возобновило выставление к оплате пени клиентам –
физическим лицам, которые не исполняют и/или ненадлежащим образом исполняют свои
обязательства по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Пени рассчитываются от не выплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки начиная с тридцать первого
дня по день фактической оплаты, за
исключением количества дней моратория с 6 апреля 2020
года по 31 декабря 2020 год.
Таким образом, в квитанциях за февраль 2021
отражены пени, которые подлежали начислению за период просрочки до вступления в
силу моратория, т.е. до 6 апреля 2020 года, а также начисленные после отмены
моратория (после 01.01.2021 года).
Разберем ситуацию на примерах.
Пример
1. В АО «ЕИРЦ ЛО»
обратился клиент, который имел задолженность по услугам ЖКХ по состоянию на
06.04.2020. В августе 2020 года, в период действия моратория, данный клиент
погасил всю задолженность согласно квитанции. Однако в платежном документе за
февраль 2021 увидел долг по оплате пени. Это пени, которые рассчитались в
соответствии с ч. 14 и 14.1 ст. 155 ЖК РФ за период до 06.04.2020 года по ставке рефинансирования
Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, то есть в
августе 2020 г.
Пример
2. Собственник имел
задолженность перед НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО» и пени, которые были
уже начислены до 6 апреля 2020 года. С введением моратория собственник решил,
что можно вообще не оплачивать данную услугу. НО! Задолженность продолжала
расти, и в итоге после отмены моратория данный собственник увидел сумму
задолженности, которая состояла из старого долга с учетом пени и плюс задолженности,
которая образовалась в период с 01.04.2020 по 28.02.2021г. включительно. В
соответствии с ЖК РФ пени будут рассчитаны за каждый день просроченной задолженности по
день фактической оплаты, за исключением количества дней за период с 6 апреля
2020 года по 31 декабря 2020 года.
Информацию о начислениях и произведенных
платежах, а также любую другую информацию по Вашему лицевому счету можно
получить:
- по телефону информационно-справочной
службы АО «ЕИРЦ ЛО» 8 (812) 630-20-10. Работа операторов контактного центра
контролируется, все обращения клиентов фиксируются.
- по телефонам и электронной почте
территориальных управлений АО «ЕИРЦ ЛО». Контакты размещены на сайте http://epd47.ru в разделе ОФИСЫ.
- с помощью интернет-сервиса Личный
кабинет клиента https://lk.epd47.ru/, в котором реализована возможность
просматривать всю историю начислений. Так в Личном кабинете в разделе Ваши
справки есть возможность выгрузить и распечатать всю информацию по Вашему
лицевому счету. Кроме этого в личном кабинете есть возможность передавать
показания и отслеживать дату поверки приборов учета, оплатить услуги, управлять
несколькими лицевыми счетами, просматривать историю платежей и начислений,
скачать платежный документ, ознакомиться с расшифровкой начислений по каждой
услуге, а также правилами начислений.
- при личном обращении в территориальное
управление АО «ЕИРЦ ЛО» (с адресным списком и графиком работы территориальных
управлений можно ознакомиться на сайте http://epd47.ru в разделе
офисы.
АО "ЕИРЦ ЛО" напоминает своим
клиентам о необходимости полной и своевременной оплаты услуг ЖКХ. Обращаем
внимание, что несоблюдение сроков оплаты приводит к образованию задолженности и
начислению пени.