АО «ЕИРЦ ЛО» разъясняет ситуацию о пени в квитанциях

Мораторий на пени

Действительно, постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 424 с 6 апреля 2020 года начал действовать временный мораторий по требованию уплаты и взыскания с должников штрафных санкций (пени) за просрочку внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая и взносы на капитальный ремонт. Данный мораторий действовал по 31 декабря 2020 года.

С 1 января 2021 года указанный нормативно - правовой акт утратил свое действие.

Важно подчеркнуть, что в период с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года пени не начислялись и не предъявлялись к оплате вообще, т.к. действовал мораторий. Ранее рассчитанные пени на поступившие платежи в счет погашения долгов до 6 апреля 2020г, не предъявлялись к оплате, но информационно указывались в платежных документах. После 31 декабря 2020 года данные пени были предъявлены к оплате уже в январских платежных документах.





За что начисляются пени

В связи с окончанием действия моратория АО "ЕИРЦ ЛО" возобновило выставление к оплате пени клиентам – физическим лицам, которые не исполняют и/или ненадлежащим образом исполняют свои обязательства по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Пени рассчитываются от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня по день фактической оплаты, за исключением количества дней моратория с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 год .

Таким образом, в квитанциях за февраль 2021 отражены пени, которые подлежали начислению за период просрочки до вступления в силу моратория, т.е. до 6 апреля 2020 года, а также начисленные после отмены моратория (после 01.01.2021 года).





Разберем ситуацию на примерах.

Пример 1. В АО «ЕИРЦ ЛО» обратился клиент, который имел задолженность по услугам ЖКХ по состоянию на 06.04.2020. В августе 2020 года, в период действия моратория, данный клиент погасил всю задолженность согласно квитанции. Однако в платежном документе за февраль 2021 увидел долг по оплате пени. Это пени, которые рассчитались в соответствии с ч. 14 и 14.1 ст. 155 ЖК РФ за период до 06.04.2020 года по ставке рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты , то есть в августе 2020 г.

Пример 2. Собственник имел задолженность перед НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО» и пени, которые были уже начислены до 6 апреля 2020 года. С введением моратория собственник решил, что можно вообще не оплачивать данную услугу. НО! Задолженность продолжала расти, и в итоге после отмены моратория данный собственник увидел сумму задолженности, которая состояла из старого долга с учетом пени и плюс задолженности, которая образовалась в период с 01.04.2020 по 28.02.2021г. включительно. В соответствии с ЖК РФ пени будут рассчитаны за каждый день просроченной задолженности по день фактической оплаты, за исключением количества дней за период с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Информацию о начислениях и произведенных платежах, а также любую другую информацию по Вашему лицевому счету можно получить:

- по телефону информационно-справочной службы АО «ЕИРЦ ЛО» 8 (812) 630-20-10. Работа операторов контактного центра контролируется, все обращения клиентов фиксируются.

- по телефонам и электронной почте территориальных управлений АО «ЕИРЦ ЛО». Контакты размещены на сайте http://epd47.ru в разделе ОФИСЫ.

- с помощью интернет-сервиса Личный кабинет клиента https://lk.epd47.ru/, в котором реализована возможность просматривать всю историю начислений. Так в Личном кабинете в разделе Ваши справки есть возможность выгрузить и распечатать всю информацию по Вашему лицевому счету. Кроме этого в личном кабинете есть возможность передавать показания и отслеживать дату поверки приборов учета, оплатить услуги, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать историю платежей и начислений, скачать платежный документ, ознакомиться с расшифровкой начислений по каждой услуге, а также правилами начислений.

- при личном обращении в территориальное управление АО «ЕИРЦ ЛО» (с адресным списком и графиком работы территориальных управлений можно ознакомиться на сайте http://epd47.ru в разделе офисы.

АО "ЕИРЦ ЛО" напоминает своим клиентам о необходимости полной и своевременной оплаты услуг ЖКХ. Обращаем внимание, что несоблюдение сроков оплаты приводит к образованию задолженности и начислению пени.

Пресс-служба АО «ЕИРЦ ЛО»