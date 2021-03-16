Кружевная память Аси Тихомировой

Ася Васильевна Тихомирова родилась во время войны в эвакуации. После снятия блокады её семья вернулась в родной Ленинград. По её словам, в то время девочек в семьях было принято приучать к рукоделию — шитью, вязанию крючком и спицами.

- Особенностью послевоенной моды были вязаные воротнички, салфетки, жабо, какие-то вещички, которые украшали быт, - вспоминает она. - Ничего же не было, а женщинам хотелось немножко красоты. И во все, что они делали своими руками, они вкладывали свою энергетику. А сейчас совершенно другая история. Мы живем в XXI веке, и многие старые рукоделия совершенно забыты. Кажется, что это уже неинтересно. А мне захотелось показать, что даже то, что лежит в каких-то ящиках или сундуках и отдает стариной, напоминая нам о наших бабушках и мамах, может быть красивым. Я захотела дать этим вещам новую жизнь, заново показать их красоту, создавая на их основе декоративные композиции.

В прошлом Ася Тихомирова — инженер-технолог, более тридцати лет отдавший военно-морскому флоту. Выйдя на пенсию, поселилась в поселке Высокоключевой. Сначала пробовала рисовать, заниматься печворком, а потом перешла к кружевам.

- Мне показалось, что это очень интересное занятие, - говорит Ася Васильевна. - Кружево — это всегда красиво. Это ведь не только утилитарные вещи, это все-таки украшения, порой очень изысканные. Отталкиваясь от этого, я и начала делать свои работы. Причем это получилось совершенно спонтанно. Мне стали приносить старинные кружева, которые бытовали в крестьянских избах и городских квартирах до и после войны. Многие из них связаны вручную из обычных катушечных ниток, из так называемой «десятки».

Большинство представленных на выставке композиций выполнены на основе старинных кружевных изделий.

- Я беру какую-то готовую вещь и потом, в силу своей фантазии, как-то обыгрываю её, создавая композицию из старинных и современных кружев.

Некоторые работы особенно дороги Асе Васильевне своей памятью.

- Например, в основе композиции «Лебедь» - воротничок моей двоюродной сестры. Она связала его сама и ходила с ним в школу. Представляете, сколько ему лет сейчас! А вот эти фрагменты взяты из того, что когда-то вязала моя тётушка. А кружева для этой очень тонкой работы «Воспоминание» принесла мне моя подруга: они остались от блузки ее тётушки...

Очень нежное и воздушное панно «Кружевная фантазия» собрано из разных кружев ручной и машинной работы на льняной основе. Одну из работ - «Аленький цветочек» - Ася Васильевна приготовила своей внучке. На ней вышиты бабушкин экслибрис и очаровательный муравей — как бабушкин завет о том, что если трудиться как муравей, то всё обязательно получится.

- Я всегда восхищалась талантом наших российских женщин, - говорит художник-дизайнер Валентина Филиппова. - С детства в любой дом войдёшь, и обязательно там будет какая-то ручная работа — либо кружева, либо вязание, либо вышивка. И вот однажды я пришла к Асе Васильевне, увидела у неё какую-то маленькую композицию и сказала: «Боже мой, да ты — талантище! Давай твори, выдумывай!» И она так зажглась: из никому не нужного старья она стала делать большие, очень интересные панно...

- В наш век, когда на нас наступает цифровизация, когда уже не будет никаких ручных изделий, когда совершенно уйдет ручной труд, то уйдут куда-то и такие вот таланты человека, - считает Валентина Ивановна. - Сохранять такие вещи просто необходимо, и в этом — главная задача наших талантливейших женщин, к которым я отношу и Асю Васильевну Тихомирову. И тогда нам, может быть, удастся сохранить и то, что мы называем разумным, добрым, вечным...

Выставка кружевных композиций Аси Тихомировой продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до 31 марта.