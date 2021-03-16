Кружевная память Аси Тихомировой

Ася Васильевна Тихомирова родилась во время войны в эвакуации. После снятия блокады её семья вернулась в родной Ленинград. По её словам, в то время девочек в семьях было принято приучать к рукоделию — шитью, вязанию крючком и спицами.
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Особенностью послевоенной моды были вязаные воротнички, салфетки, жабо,
какие-то вещички, которые украшали быт, - вспоминает она. - Ничего же не было,
а женщинам хотелось немножко красоты. И во все, что они делали своими руками,
они вкладывали свою энергетику. А сейчас совершенно другая история. Мы живем в XXI веке,
и многие старые рукоделия совершенно забыты. Кажется, что это уже неинтересно.
А мне захотелось показать, что даже то, что лежит в каких-то ящиках или
сундуках и отдает стариной, напоминая нам о наших бабушках и мамах, может быть
красивым. Я захотела дать этим вещам новую жизнь, заново показать их красоту,
создавая на их основе декоративные композиции.
В
прошлом Ася Тихомирова — инженер-технолог, более тридцати лет отдавший
военно-морскому флоту. Выйдя на пенсию,
поселилась в поселке Высокоключевой. Сначала пробовала рисовать, заниматься
печворком, а потом перешла к кружевам.
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Мне показалось, что это очень интересное занятие, - говорит Ася Васильевна. -
Кружево — это всегда красиво. Это ведь не только утилитарные вещи, это все-таки
украшения, порой очень изысканные. Отталкиваясь от этого, я и начала делать
свои работы. Причем это получилось совершенно спонтанно. Мне стали приносить
старинные кружева, которые бытовали в крестьянских избах и городских квартирах
до и после войны. Многие из них связаны вручную из обычных катушечных ниток, из
так называемой «десятки».
Большинство
представленных на выставке композиций выполнены на основе старинных кружевных
изделий.
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Я беру какую-то готовую вещь и потом, в силу своей фантазии, как-то обыгрываю
её, создавая композицию из старинных и современных кружев.
Некоторые
работы особенно дороги Асе Васильевне своей памятью.
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Например, в основе композиции «Лебедь» - воротничок моей двоюродной сестры. Она
связала его сама и ходила с ним в школу. Представляете, сколько ему лет сейчас!
А вот эти фрагменты взяты из того, что когда-то вязала моя тётушка. А кружева
для этой очень тонкой работы «Воспоминание» принесла мне моя подруга: они
остались от блузки ее тётушки...
Очень
нежное и воздушное панно «Кружевная фантазия» собрано из разных кружев ручной и
машинной работы на льняной основе. Одну из работ - «Аленький цветочек» - Ася
Васильевна приготовила своей внучке. На ней вышиты бабушкин экслибрис и
очаровательный муравей — как бабушкин завет о том, что если трудиться как
муравей, то всё обязательно получится.
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Я всегда восхищалась талантом наших российских женщин, - говорит
художник-дизайнер Валентина Филиппова.
- С детства в любой дом войдёшь, и обязательно там будет какая-то ручная работа
— либо кружева, либо вязание, либо вышивка. И вот однажды я пришла к Асе
Васильевне, увидела у неё какую-то маленькую композицию и сказала: «Боже мой,
да ты — талантище! Давай твори, выдумывай!» И она так зажглась: из никому не
нужного старья она стала делать большие, очень интересные панно...
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В наш век, когда на нас наступает цифровизация, когда уже не будет никаких
ручных изделий, когда совершенно уйдет ручной труд, то уйдут куда-то и такие
вот таланты человека, - считает Валентина Ивановна. - Сохранять такие вещи
просто необходимо, и в этом — главная задача наших талантливейших женщин, к
которым я отношу и Асю Васильевну Тихомирову. И тогда нам, может быть, удастся
сохранить и то, что мы называем разумным, добрым, вечным...
Выставка
кружевных композиций Аси Тихомировой продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до
31 марта.