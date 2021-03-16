Ленинградская и Московская области объединяют усилия в образовательных процессах

Стороны планируют реализацию совместных
проектов в области развития и модернизации образования. Для обмена
профессиональным опытом и технологиями работы будут проведены конференции,
форумы, семинары и выставки.
«Реализация совместных образовательных и
научно-практических проектов, без сомнения, позволит вывести качество
образования в обоих субъектах на новый уровень. У каждого региона накоплен свой
уникальный профессиональный опыт, имеются свои технологии работы. Обмен этими
полезными знаниями и наработками, как мы рассчитываем, должен стать
взаимовыгодным», — прокомментировал председатель комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.
Фото предоставлено редакцией издания
«Подмосковье сегодня»