Ленинградская и Московская области объединяют усилия в образовательных процессах

Ленинградская и Московская области объединяют усилия в образовательных процессах

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и Министерство образования Московской области заключили соглашение о сотрудничестве.

Рубрики : Образование     16 Mar 2021

Стороны планируют реализацию совместных проектов в области развития и модернизации образования. Для обмена профессиональным опытом и технологиями работы будут проведены конференции, форумы, семинары и выставки.

«Реализация совместных образовательных и научно-практических проектов, без сомнения, позволит вывести качество образования в обоих субъектах на новый уровень. У каждого региона накоплен свой уникальный профессиональный опыт, имеются свои технологии работы. Обмен этими полезными знаниями и наработками, как мы рассчитываем, должен стать взаимовыгодным», — прокомментировал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

Фото предоставлено редакцией издания «Подмосковье сегодня»

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