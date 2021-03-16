Ленинградская и Московская области объединяют усилия в образовательных процессах

Стороны планируют реализацию совместных проектов в области развития и модернизации образования. Для обмена профессиональным опытом и технологиями работы будут проведены конференции, форумы, семинары и выставки.

«Реализация совместных образовательных и научно-практических проектов, без сомнения, позволит вывести качество образования в обоих субъектах на новый уровень. У каждого региона накоплен свой уникальный профессиональный опыт, имеются свои технологии работы. Обмен этими полезными знаниями и наработками, как мы рассчитываем, должен стать взаимовыгодным», — прокомментировал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

Фото предоставлено редакцией издания «Подмосковье сегодня»