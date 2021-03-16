В Ленинградской области спасут деревья

Организаторы приглашают к участию учебные заведения, общественные организации, компании и другие учреждения всех населенных пунктов Ленинградской области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру весом от 300 килограмм – это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг. Вывоз вторсырья от 300 кг будет осуществляться с одной точки.

Желающие принять участие в акции, но не имеющие возможности собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение с предложением поучаствовать в проекте.

Акция традиционно пройдет в форме соревнований между районами и городами. По результатам эко-марафона будет составлен «зелёный» рейтинг области. Прием заявок на сайте www.сдай-бумагу.рф уже начался, и будет осуществляться в течение всей акции.

Проект помогает привлечь внимание людей к ресурсосбережению, задуматься над более рачительным использованием природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. В регионе акция проходит при поддержке комитета государственного экологического надзора и комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.