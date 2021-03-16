В Ленинградской области спасут деревья

Организаторы приглашают к участию учебные
заведения, общественные организации, компании и другие учреждения всех
населенных пунктов Ленинградской области. Для этого нужно собрать ненужную
макулатуру весом от 300 килограмм – это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или
около 850 книг. Вывоз вторсырья от 300 кг будет осуществляться с одной точки.
Желающие принять участие в акции, но не
имеющие возможности собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или
в ближайшее учебное заведение с предложением поучаствовать в проекте.
Акция традиционно пройдет в форме
соревнований между районами и городами. По результатам эко-марафона будет
составлен «зелёный» рейтинг области. Прием заявок на сайте www.сдай-бумагу.рф
уже начался, и будет осуществляться в течение всей акции.
Проект помогает привлечь внимание людей к
ресурсосбережению, задуматься над более рачительным использованием природных
ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. В
регионе акция проходит при поддержке комитета государственного экологического
надзора и комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области.