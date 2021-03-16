Женская поножовщина

В ночь на 14-е марта в Гатчинскую больницу из квартиры
в Малых Колпанах была доставлена 49-летняя женщина. С колото-резаной раной
паховой области ее поместили на хирургию. Сотрудники полиции, выехав на место
происшествия, по горячим следам задержали подозреваемую – 36-летнюю жительницу
Малых Колпан Любовь А., не работающую, ранее судимую. По факту причинения
тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Гражданка А. помещена в ИВС.
- НОВОСТИ
- АФИША
- СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ
- ОФИЦИАЛЬНО
- СПЕЦПРОЕКТЫ
- О ГАЗЕТЕ
- КОНТАКТЫ
- АРХИВ
-