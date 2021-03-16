Женская поножовщина

Женская поножовщина

В Малых Колпанах что-то не поделили две представительницы прекрасного пола. В итоге одна другую ударила ножом в живот.

Рубрики : Криминал     16 Mar 2021

В ночь на 14-е марта в Гатчинскую больницу из квартиры в Малых Колпанах была доставлена 49-летняя женщина. С колото-резаной раной паховой области ее поместили на хирургию. Сотрудники полиции, выехав на место происшествия, по горячим следам задержали подозреваемую – 36-летнюю жительницу Малых Колпан Любовь А., не работающую, ранее судимую. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Гражданка А. помещена в ИВС.

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