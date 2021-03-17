История Крыма – в коллекциях Президентской библиотеки

Узнать об истории полуострова, его административном, социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии с древнейших времён до наших дней можно благодаря представленным на портале Президентской библиотеки масштабным коллекциям «Республика Крым: страницы истории», куда вошло более 450 раритетных изданий, архивных материалов и фотографий, связанных с историей полуострова, и «Крым в открытках», включающую 850 карточек конца XIX – первой половины XX веков. В настоящее время фонды библиотеки продолжают пополняться материалами о развитии региона.

«Сорок столетий стоит Чатырдаг с тех пор, как у его подножия возникло первое государство. <…> Следовательно история Тавриды или Крыма древнее истории Рима. Почти за двадцать столетий до Рождества Христова на нашем полуострове жили Тавры, от имени которых самый полуостров получил название Тавриды, а позже и губерния, в состав которой вошёл полуостров, названа Таврической», – рассказывается в историческом очерке «По поводу столетнего юбилея присоединения Крыма» (1883).

Вот как изображён Крым середины XVIII века в рукописи турецкого чиновника, перевод которой был опубликован в издании «Крым в половине XVIII столетия» (1867): «Крым есть остров, имеющий вид треугольника и 700 миль в объёме и находящийся в связи с твёрдою землёю посредством перешейка Перекопскаго, который имеет в ширину полторы мили. Он населён татарами. Главный их город, резиденция ханов, называется Бахчисарай. Все города и местечки подведомственны хану, за исключением Каффы и крепости Еникале, где оттоманские паши командуют».

О дипломатических отношениях России и Крыма в XV–XVI веках рассказывают, например, историки Михаил Бережков в «Древнейшей книге крымских посольских дел, 1474–1505 гг.» (1894) и Геннадий Карпов в издании «Отношения Московского государства к Крыму и Турции в 1508–1517 годах» (1865).

«Важным историческим событием в выработке крымской политики России можно считать овладение полуостровом войсками князя Долгорукова летом 1771 г.: введя войска в Крым и заняв большую его часть, Россия заметно усилила свои позиции в переговорах с татарами», – отмечает историк Алексей Крючков в автореферате «Присоединение Крыма к России и начальный этап его включения в общеимперское пространство: (последняя треть XVIII – начало XIX вв.)» (2006).

В 1783 году во время правления Екатерины II крымский хан Шахин-Гирей отрёкся от ханства, а крымская знать присягнула на верность российской императрице. Присягу принимал князь Григорий Потёмкин. Крым был включён в состав Российского государства. Управление новой территорией было поручено Потёмкину, получившему впоследствии за свою деятельность по устройству Тавриды титул светлейшего князя Таврического: «Потёмкин старался оживить промышленность Крыма: покровительствовал овцеводству, шелководству, проводил дороги, основал Севастополь, долженствовавший по предположениям императрицы играть на Чёрном море такую же роль, какую играл Петербург на Балтийском», – читаем в вышеупомянутой книге «По поводу столетнего юбилея присоединения Крыма». У посетителей портала Президентской библиотеки есть уникальная возможность подробнее узнать о деятельности князя Потёмкина через его переписку, указы, донесения и другие документы, которые были собраны в одном издании, вышедшем в свет в 1894 году.

Все путешественники, посещавшие с тех пор полуостров в деловых поездках, с научно-познавательными целями или для отдыха, восхищались красотой местной природы и мягкостью климата.

Естествоиспытатель и путешественник Пётр Симон Паллас в книге «Краткое физическое и топографическое описание Таврической области…» (2016) писал: «С одной стороны прекрасный и вместе приводящий в ужас вид, который представляют возвышающияся даже до облаков горы… а с другой сады с весьма обильною зелению, естественные водомёты и водопады, текущие со всех сторон, наконец необозримая отдалённость, представляемая морем, делают сии долины такими живейшими и пленительнейшими картинами…»

Такое же впечатление от Крыма высказал и военный писатель Владимир Броневский в издании «Обозрение Южнаго берега Тавриды. В 1815 году» (1822): «…С ужасом взираю на огромныя, недоступныя, висящия над головою моею скалы, и с душевным умилением обращаю изумлённый взор на рассеянные у ног моих в неизмеримом пространстве очаровательные виды. Мне кажется, я видел грозныя громады Швейцарии… и только что воротился из Италии, только что видел виноградные и плодовитые сады, где нежнейшие плоды, какие можно иметь в счастливейшем климате, услаждали мой вкус и обоняние; видел сокрушённыя стены древних городов, забытых историею; видел шумные водопады, и наконец едва могу верить… что не выезжал из моего отечества и обозрел только прекрасную и изобильнейшую часть онаго. <…> …Полуденный берег Тавриды соделается в настоящем смысле новым, весьма важным и полезным для России приобретением».

Президентская библиотека сотрудничает со многими культурно-просветительскими учреждениями и организациями Крыма. Например, телемосту Президентской библиотеки и телерадиокомпании «Крым» посвящён подготовленный библиотекой видеоролик «Президентская библиотека развивает информационно-просветительские проекты с Республикой Крым» (2017), на территории Крыма открыты и успешно функционируют 11 центров удалённого доступа Президентской библиотеки.