История Крыма – в коллекциях Президентской библиотеки

Узнать об истории полуострова, его административном, социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии с древнейших времён до наших дней можно благодаря представленным на портале Президентской библиотеки масштабным коллекциям «Республика Крым: страницы истории», куда вошло более 450 раритетных изданий, архивных материалов и фотографий, связанных с историей полуострова, и «Крым в открытках», включающую 850 карточек конца XIX – первой половины XX веков. В настоящее время фонды библиотеки продолжают пополняться материалами о развитии региона.
«Сорок столетий стоит Чатырдаг с тех
пор, как у его подножия возникло первое государство. <…> Следовательно
история Тавриды или Крыма древнее истории Рима. Почти за двадцать столетий до Рождества Христова на нашем
полуострове жили Тавры, от имени которых самый полуостров получил название
Тавриды, а позже и губерния, в состав которой вошёл полуостров, названа
Таврической», – рассказывается в историческом
очерке «По поводу столетнего юбилея
присоединения Крыма» (1883).
Вот как изображён Крым середины XVIII века в рукописи турецкого чиновника, перевод которой был опубликован в издании «Крым в половине XVIII столетия» (1867): «Крым есть остров,
имеющий вид треугольника и 700 миль в объёме и находящийся в связи с твёрдою
землёю посредством перешейка Перекопскаго, который имеет в ширину полторы мили.
Он населён татарами. Главный их город, резиденция ханов, называется Бахчисарай.
Все города и местечки подведомственны хану, за исключением Каффы и крепости Еникале, где оттоманские
паши командуют».
О дипломатических отношениях России и Крыма в XV–XVI веках рассказывают,
например, историки Михаил Бережков в «Древнейшей книге
крымских посольских дел, 1474–1505 гг.» (1894) и Геннадий
Карпов в издании «Отношения
Московского государства к Крыму и Турции в 1508–1517 годах» (1865).
«Важным
историческим событием в выработке крымской политики России можно считать
овладение полуостровом войсками князя Долгорукова летом 1771 г.: введя
войска в Крым и заняв большую его часть, Россия заметно усилила свои позиции в
переговорах с татарами», – отмечает историк Алексей Крючков в автореферате «Присоединение
Крыма к России и начальный этап его включения в общеимперское пространство:
(последняя треть XVIII – начало XIX вв.)» (2006).
В 1783 году во время правления Екатерины II крымский
хан Шахин-Гирей отрёкся от ханства, а крымская знать присягнула на верность
российской императрице. Присягу принимал князь Григорий Потёмкин. Крым был
включён в состав Российского государства. Управление новой территорией было поручено Потёмкину,
получившему впоследствии за свою деятельность по устройству Тавриды титул
светлейшего князя Таврического: «Потёмкин старался оживить промышленность
Крыма: покровительствовал овцеводству, шелководству, проводил дороги, основал
Севастополь, долженствовавший по предположениям императрицы играть на Чёрном
море такую же роль, какую играл Петербург на Балтийском», – читаем в
вышеупомянутой книге «По поводу столетнего юбилея присоединения Крыма». У посетителей портала Президентской библиотеки есть
уникальная возможность подробнее узнать о деятельности князя Потёмкина через
его переписку, указы, донесения и другие документы, которые были собраны в
одном издании, вышедшем в свет в 1894
году.
Все путешественники, посещавшие с тех пор полуостров в деловых поездках, с
научно-познавательными целями или для отдыха, восхищались красотой местной природы
и мягкостью климата.
Естествоиспытатель и путешественник Пётр Симон Паллас в книге «Краткое физическое и
топографическое описание Таврической области…» (2016) писал: «С одной стороны прекрасный и вместе приводящий в ужас вид,
который представляют возвышающияся даже до облаков горы… а с другой сады с
весьма обильною зелению, естественные водомёты и водопады, текущие со всех
сторон, наконец необозримая отдалённость, представляемая морем, делают сии
долины такими живейшими и пленительнейшими картинами…»
Такое же впечатление от Крыма высказал и военный писатель Владимир
Броневский в издании «Обозрение
Южнаго берега Тавриды. В 1815 году» (1822): «…С ужасом
взираю на огромныя, недоступныя, висящия над головою моею скалы, и с душевным
умилением обращаю изумлённый взор на рассеянные у ног моих в неизмеримом
пространстве очаровательные виды. Мне кажется, я видел грозныя громады
Швейцарии… и только что воротился из Италии, только что видел виноградные и
плодовитые сады, где нежнейшие плоды, какие можно иметь в счастливейшем
климате, услаждали мой вкус и обоняние; видел сокрушённыя стены древних
городов, забытых историею; видел шумные водопады, и наконец едва могу верить…
что не выезжал из моего отечества и обозрел только прекрасную и изобильнейшую
часть онаго. <…>
…Полуденный берег Тавриды соделается в настоящем смысле новым, весьма важным и
полезным для России приобретением».
Президентская библиотека сотрудничает со многими
культурно-просветительскими учреждениями и организациями Крыма. Например, телемосту Президентской библиотеки и
телерадиокомпании «Крым» посвящён подготовленный библиотекой видеоролик «Президентская
библиотека развивает информационно-просветительские проекты с Республикой Крым» (2017), на территории Крыма открыты и успешно
функционируют 11 центров удалённого доступа Президентской библиотеки.