Область и Сбер внедряют «умные технологии»

Соглашение о
сотрудничестве сегодня подписали губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«Одна из ключевых задач
региона – улучшение качества жизни жителей, повышение комфортности и
безопасности городской среды. Сегодня эта цель достижима только благодаря
внедрению современных цифровых технологий практически во все отрасли. Я уверен,
что новые цифровые сервисы положительно скажутся на работе городских служб,
увеличат производительность коммунального комплекса и обеспечат дальнейшее
развитие наших городов», – прокомментировал Александр Дрозденко.
В числе приоритетных
направлений сотрудничества – внедрение сервиса «Умная остановка», безналичной
оплаты проезда на общественном транспорте и ряд других надежных цифровых
сервисов для жителей 47 региона. В том числе в здравоохранении, сфере
городского хозяйства, повышение уровня общественной безопасности, реализации
образовательных программ.
Отдельно губернатор
Ленинградской области и глава Сбербанка договорились о поддержке малого и
среднего бизнеса в регионе. Речь идет как о финансово-кредитной поддержке,
развитии в Ленинградской области госпрограмм поддержки предпринимательства, так
и об организации консультаций и семинаров для бизнеса.