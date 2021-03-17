Область и Сбер внедряют «умные технологии»

Соглашение о сотрудничестве сегодня подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Одна из ключевых задач региона – улучшение качества жизни жителей, повышение комфортности и безопасности городской среды. Сегодня эта цель достижима только благодаря внедрению современных цифровых технологий практически во все отрасли. Я уверен, что новые цифровые сервисы положительно скажутся на работе городских служб, увеличат производительность коммунального комплекса и обеспечат дальнейшее развитие наших городов», – прокомментировал Александр Дрозденко.

В числе приоритетных направлений сотрудничества – внедрение сервиса «Умная остановка», безналичной оплаты проезда на общественном транспорте и ряд других надежных цифровых сервисов для жителей 47 региона. В том числе в здравоохранении, сфере городского хозяйства, повышение уровня общественной безопасности, реализации образовательных программ.

Отдельно губернатор Ленинградской области и глава Сбербанка договорились о поддержке малого и среднего бизнеса в регионе. Речь идет как о финансово-кредитной поддержке, развитии в Ленинградской области госпрограмм поддержки предпринимательства, так и об организации консультаций и семинаров для бизнеса.