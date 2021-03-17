Путешествие по области с кэшбэком

О продолжении программы
туристического кешбэка в 2021 году заявил Президент России Владимир Путин в ходе
большой пресс-конференции в декабре прошлого года. Он также отметил важность
развития внутреннего туризма и необходимой инфраструктуры как силами
государства, так и бизнеса.
Приобрести тур с кешбэком
в Ленинградской области можно будет с 18 марта до 15 июня, а отправиться в
поездку – до 30 июня. Важное условие возврата денег за туры или проживание –
они должны быть оплачены картой «Мир».
По условиям программы
возврат денежных средств на карту «Мир» составит 20% от суммы покупки, но не
более 20 тысяч рублей за одну транзакцию. При этом количество покупок по одной
карте не ограничено. Не ограничена и минимальная стоимость турпакета или
проживания. Размещение в отеле, а также в рамках круиза – на железнодорожном
или водном транспорте – должно составлять не менее 2 ночей (3 дней).
Напомним, что программа
туристического кешбэка стартовала в России в 2020 году.