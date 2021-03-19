АПК Ленинградской области показывает рост

«Мы не только обеспечиваем наших жителей основной продукцией, но выполняем нацпроект по экспорту — почти на 400 млн долларов США мы поставили продукции за рубеж. Новый год ставит новые задачи, мы увеличиваем объемы финансирования и ожидаем сохранения тенденций роста производства», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая сегодня на коллегии АПК.

Глава региона отметил важность сохранения баланса развития АПК во всех районах области, а также баланса между поддержкой крупных предприятий и фермерских хозяйств, баланса в производстве, переработке и реализации.

Александр Дрозденко отметил важность продолжения программы «Ленинградский гектар», стимулирования производства фермерской «зелёной» экологической продукции, создания торгового дома «Ленинградский».

Задачи по развитию села, повышению уровня жизни на селе поставлены президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Госсовета по аграрной политике. Это вопрос, который с 2020 года, стал одним из главных в развитии сельского хозяйства. Качество жизни на селе — по словам президента, залог сохранения мощного темпа, который взял агрокомплекс.

Ленинградская область последовательно реализует программу социального развития села, включающую строительство новых объектов образования, здравоохранения, культуры, финансовую поддержку молодым специалистам, возведение жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В 2020 году областные аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур — 160,7 тыс. тонн, что на 10,4% больше уровня 2019 года. До 655,4 тыс. тонн увеличено производство молока, молочная продуктивность коров выросла до 9431 кг — это самый лучший результат в России. Производство яиц выросло и составило 3,2 млрд шт. (104,3%) — и это также лучший показатель в России.