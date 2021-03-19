В Ленинградской области становится меньше недостроев

Федеральный Фонд защиты прав дольщиков завершит строительство объекта под контролем прокуратуры. Последние корпуса долгостроя ЖК «Щегловская усадьба» во Всеволожском районе Ленобласти получили положительное заключение Госэкспертизы. Об этом Online47 стало известно в пятницу, 19 марта.

«Проект завершения строительства двух корпусов Б и четырёх корпусов Д получил положительное заключение экспертизы. У регионального Фонда есть заключение, разрешение на строительство и финансирование. На следующей неделе мы начнем процедуру по выбору подрядчика», – рассказал директор Фонда защиты прав дольщиков Ленинградской области Александр Горшенев.

Уже сейчас готова вся проектно-сметная документация. Ожидается, что в мае уже начнутся строительные работы. Предварительно ввод домов запланирован на 2022 год.

Как уже сообщал Online47 со ссылкой на прокуратуру Ленинградской области ранее, достройкой объектов под контролем региональной прокуратуры занимается федеральный Фонд защиты прав дольщиков.

Напомним, что другие 10 корпусов ЖК «Щегловская усадьба» были достроены силами Правительства Ленобласти за счет внебюджетных средств.





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