В сельском клубе «потешаются»

В сельском клубе «потешаются»

Когда вас, после годичного заточения в четырёх стенах в обществе компьютера и зелени на подоконниках, директор Елизаветинского сельского клуба Ирина Николаевна Новикова и художественный руководитель Марина Альбертовна Хейстонен приглашают на первый прогон спектакля по мотивам рассказов А.П. Чехова, вы побежите, не слыша скрипа снега под ногами, не замечая редких прохожих, но сгорая от нетерпения встречи с героями его рассказов.

Рубрики : Культура     19 Mar 2021

Дело в том, что мы росли на юмористических рассказах Антона Павловича. Там было чему поучиться. С годами рассказы обретали новые краски, где на смену беззлобной насмешке являлся глубокий скрытый смысл и анализ диалогов героев с такими разными и противоречивыми характерами. Подобные перемены происходили и с нашим поколением.

Да! Это только Антон Павлович Чехов – великий писатель, тончайший психолог, драматург, врач, как считают, продолжатель дел Великих писателей, родоначальник неповторимого и оригинального жанра – короткого рассказа, «жгущего глаголом», так весело и беззлобно сочувствуя своим героям, «потешался» в своих рассказах над нелепостью поведения («Размазня», «Ушла»), отсутствием, как бы сейчас сказали, логического мышления («Из дневников одной девицы», «Антрепренёр под диваном») и необоснованностью претензий («Злой мальчик», «Теща адвокат», «Беззащитное существо»).  И всё это достигалось простыми, на первый взгляд, приёмами: краткостью фразы (- Ушла!), диалога (Кто здесь? Это – я) и го-ворящими фамилиями (Мамунина, Дольская-Каучукова). Эти семь рассказов и легли в основу спектакля, который нам предстояло увидеть.

Перед началом просмотра М.А. Хейстонен, опережая вопросы, сообщила, что непростое время с его новыми вызовами и результаты подготовки участников старшей группы театрального кружка позволили «за-махнуться» на подготовку спектакля по рассказам А.П. Чехова. Желание оценить степень готовности спектакля, чтобы премьера состоялась в праздничные дни, стали поводом для этого прогона. Выразила надежду услышать от нас конструктивные замечания и предложения по окончанию просмотра этого, пока «лоскутного сюжетного полотна», под общим названием «Беззащитные существа».

Как же не прав был Антон Павлович Чехов, утверждая: «Всё мною написанное забудется через пять - десять лет!» А вот в пророчестве и правоте его слов о том, что «пути, мною проложенные, будут целы и невредимы», мы убедились, как только стихла музыка и участники спектакля вышли на поклон.

В этот вечер участникам спектакля - ученикам Марины Альбертовны, что учатся в Елизаветинской средней школе, удалось убедить нас в том, что идеи Антона Павловича живут и побеждают, и будут современны, пока живы «Дольские-Каучуковы и антрепренеры» (Дольская-Каучукова - Алсу Логошная, антрепренёр – Александр Утанов), «Юлии Васильевны и Отцы своих детей» (Юлия Васильевна - Алена Звездина, Отец своих детей - Захар Пугач), «сотрудники банка и беззащитные женщины» (сотрудник банка - Дмитрий Геранин, Беззащитная и слабая женщина - Алсу Логошная), «три девицы, с дневниковыми записями» (Анастасия Иванникова, Виктория Калугина, Ульяна Крылова), и по-прежнему будут страдать «Лапкины и Замблицкие», от злодеяний младшего брата (Лапкин - Даниил Пугач, Замблицкая - Елизавета Маннинен, Коля - Илья Чебыкин), а доверчивому «Мишелю Пузырёву» теща-адвокат будет объяснят, чего хочет от него её ненаглядная дочь (Мишель Пузырев - Андрей Анисимов, Лиза Мамунина - Анастасия Иванникова, Теща - Виктория Калугина), а «Муж» доходчиво объяснять жене, обвиняющей в воровстве всех и вся, на какие средства он покупает ей ожерелье и прочие безделушки при его скудной зарплате (муж - Алексей Лебедев, жена - Елизавета Маннинен).

Вот почему А.П. Чехов, устами участников спектакля, и сегодня призывает нас стремиться отстаивать человеческое достоинство, сражаться за «жизненную правду» «маленького» человека, в душе которого, по причине, явно от него не зависящей, поселилось чувство рабской покорности обстоятельствам. Порой трудно считать рассказы юмористическими, скорее - серьёзными, наводящими на размышления. Об этом прекрасно писал Антон Павлович в одном из писем А.Ф. Суворину: «…Трудно за юмором угнаться, иной раз погонишься за юмором да такую штуку сморозишь, что самому тошно станет. Поневоле в область серьёза лезешь».

Марина Альбертовна, вам с учениками и соратниками ещё предстоит много работать, чтобы мы неистово кричали «Браво» и приходили с цветами на премьеры, но уже сегодня вам удалось передать то главное, что отличает жанр короткого рассказа А.П. Чехова, через яркие отдельные детали, лаконичное отражение разных жизненных коллизий, не поучая зрители, а приглашая к диалогу, отвергая любые проявления рабства в социальной и духовной жизни человека, утверждая свободу личности.

Жанна Гриненко

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