В сельском клубе «потешаются»

Дело в том, что мы росли на юмористических рассказах Антона Павловича. Там было чему поучиться. С годами рассказы обретали новые краски, где на смену беззлобной насмешке являлся глубокий скрытый смысл и анализ диалогов героев с такими разными и противоречивыми характерами. Подобные перемены происходили и с нашим поколением.

Да! Это только Антон Павлович Чехов – великий писатель, тончайший психолог, драматург, врач, как считают, продолжатель дел Великих писателей, родоначальник неповторимого и оригинального жанра – короткого рассказа, «жгущего глаголом», так весело и беззлобно сочувствуя своим героям, «потешался» в своих рассказах над нелепостью поведения («Размазня», «Ушла»), отсутствием, как бы сейчас сказали, логического мышления («Из дневников одной девицы», «Антрепренёр под диваном») и необоснованностью претензий («Злой мальчик», «Теща адвокат», «Беззащитное существо»). И всё это достигалось простыми, на первый взгляд, приёмами: краткостью фразы (- Ушла!), диалога (Кто здесь? Это – я) и го-ворящими фамилиями (Мамунина, Дольская-Каучукова). Эти семь рассказов и легли в основу спектакля, который нам предстояло увидеть.

Перед началом просмотра М.А. Хейстонен, опережая вопросы, сообщила, что непростое время с его новыми вызовами и результаты подготовки участников старшей группы театрального кружка позволили «за-махнуться» на подготовку спектакля по рассказам А.П. Чехова. Желание оценить степень готовности спектакля, чтобы премьера состоялась в праздничные дни, стали поводом для этого прогона. Выразила надежду услышать от нас конструктивные замечания и предложения по окончанию просмотра этого, пока «лоскутного сюжетного полотна», под общим названием «Беззащитные существа».

Как же не прав был Антон Павлович Чехов, утверждая: «Всё мною написанное забудется через пять - десять лет!» А вот в пророчестве и правоте его слов о том, что «пути, мною проложенные, будут целы и невредимы», мы убедились, как только стихла музыка и участники спектакля вышли на поклон.

В этот вечер участникам спектакля - ученикам Марины Альбертовны, что учатся в Елизаветинской средней школе, удалось убедить нас в том, что идеи Антона Павловича живут и побеждают, и будут современны, пока живы «Дольские-Каучуковы и антрепренеры» (Дольская-Каучукова - Алсу Логошная, антрепренёр – Александр Утанов), «Юлии Васильевны и Отцы своих детей» (Юлия Васильевна - Алена Звездина, Отец своих детей - Захар Пугач), «сотрудники банка и беззащитные женщины» (сотрудник банка - Дмитрий Геранин, Беззащитная и слабая женщина - Алсу Логошная), «три девицы, с дневниковыми записями» (Анастасия Иванникова, Виктория Калугина, Ульяна Крылова), и по-прежнему будут страдать «Лапкины и Замблицкие», от злодеяний младшего брата (Лапкин - Даниил Пугач, Замблицкая - Елизавета Маннинен, Коля - Илья Чебыкин), а доверчивому «Мишелю Пузырёву» теща-адвокат будет объяснят, чего хочет от него её ненаглядная дочь (Мишель Пузырев - Андрей Анисимов, Лиза Мамунина - Анастасия Иванникова, Теща - Виктория Калугина), а «Муж» доходчиво объяснять жене, обвиняющей в воровстве всех и вся, на какие средства он покупает ей ожерелье и прочие безделушки при его скудной зарплате (муж - Алексей Лебедев, жена - Елизавета Маннинен).

Вот почему А.П. Чехов, устами участников спектакля, и сегодня призывает нас стремиться отстаивать человеческое достоинство, сражаться за «жизненную правду» «маленького» человека, в душе которого, по причине, явно от него не зависящей, поселилось чувство рабской покорности обстоятельствам. Порой трудно считать рассказы юмористическими, скорее - серьёзными, наводящими на размышления. Об этом прекрасно писал Антон Павлович в одном из писем А.Ф. Суворину: «…Трудно за юмором угнаться, иной раз погонишься за юмором да такую штуку сморозишь, что самому тошно станет. Поневоле в область серьёза лезешь».

Марина Альбертовна, вам с учениками и соратниками ещё предстоит много работать, чтобы мы неистово кричали «Браво» и приходили с цветами на премьеры, но уже сегодня вам удалось передать то главное, что отличает жанр короткого рассказа А.П. Чехова, через яркие отдельные детали, лаконичное отражение разных жизненных коллизий, не поучая зрители, а приглашая к диалогу, отвергая любые проявления рабства в социальной и духовной жизни человека, утверждая свободу личности.

Жанна Гриненко