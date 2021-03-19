В сельском клубе «потешаются»

Дело в том, что мы росли
на юмористических рассказах Антона Павловича. Там было чему поучиться. С годами
рассказы обретали новые краски, где на смену беззлобной насмешке являлся
глубокий скрытый смысл и анализ диалогов героев с такими разными и
противоречивыми характерами. Подобные перемены происходили и с нашим
поколением.
Да! Это только Антон
Павлович Чехов – великий писатель, тончайший психолог, драматург, врач, как
считают, продолжатель дел Великих писателей, родоначальник неповторимого и
оригинального жанра – короткого рассказа, «жгущего глаголом», так весело и
беззлобно сочувствуя своим героям, «потешался» в своих рассказах над нелепостью
поведения («Размазня», «Ушла»), отсутствием, как бы сейчас сказали, логического
мышления («Из дневников одной девицы», «Антрепренёр под диваном») и
необоснованностью претензий («Злой мальчик», «Теща адвокат», «Беззащитное
существо»). И всё это достигалось простыми,
на первый взгляд, приёмами: краткостью фразы (- Ушла!), диалога (Кто здесь? Это
– я) и го-ворящими фамилиями (Мамунина, Дольская-Каучукова). Эти семь рассказов
и легли в основу спектакля, который нам предстояло увидеть.
Перед началом просмотра
М.А. Хейстонен, опережая вопросы, сообщила, что непростое время с его новыми
вызовами и результаты подготовки участников старшей группы театрального кружка
позволили «за-махнуться» на подготовку спектакля по рассказам А.П. Чехова.
Желание оценить степень готовности спектакля, чтобы премьера состоялась в
праздничные дни, стали поводом для этого прогона. Выразила надежду услышать от
нас конструктивные замечания и предложения по окончанию просмотра этого, пока
«лоскутного сюжетного полотна», под общим названием «Беззащитные существа».
Как же не прав был Антон
Павлович Чехов, утверждая: «Всё мною написанное забудется через пять - десять
лет!» А вот в пророчестве и правоте его слов о том, что «пути, мною
проложенные, будут целы и невредимы», мы убедились, как только стихла музыка и
участники спектакля вышли на поклон.
В этот вечер участникам
спектакля - ученикам Марины Альбертовны, что учатся в Елизаветинской средней
школе, удалось убедить нас в том, что идеи Антона Павловича живут и побеждают,
и будут современны, пока живы «Дольские-Каучуковы и антрепренеры»
(Дольская-Каучукова - Алсу Логошная, антрепренёр – Александр Утанов), «Юлии
Васильевны и Отцы своих детей» (Юлия Васильевна - Алена Звездина, Отец своих
детей - Захар Пугач), «сотрудники банка и беззащитные женщины» (сотрудник банка
- Дмитрий Геранин, Беззащитная и слабая женщина - Алсу Логошная), «три девицы,
с дневниковыми записями» (Анастасия Иванникова, Виктория Калугина, Ульяна
Крылова), и по-прежнему будут страдать «Лапкины и Замблицкие», от злодеяний
младшего брата (Лапкин - Даниил Пугач, Замблицкая - Елизавета Маннинен, Коля -
Илья Чебыкин), а доверчивому «Мишелю Пузырёву» теща-адвокат будет объяснят,
чего хочет от него её ненаглядная дочь (Мишель Пузырев - Андрей Анисимов, Лиза
Мамунина - Анастасия Иванникова, Теща - Виктория Калугина), а «Муж» доходчиво
объяснять жене, обвиняющей в воровстве всех и вся, на какие средства он
покупает ей ожерелье и прочие безделушки при его скудной зарплате (муж -
Алексей Лебедев, жена - Елизавета Маннинен).
Вот почему А.П. Чехов,
устами участников спектакля, и сегодня призывает нас стремиться отстаивать
человеческое достоинство, сражаться за «жизненную правду» «маленького»
человека, в душе которого, по причине, явно от него не зависящей, поселилось
чувство рабской покорности обстоятельствам. Порой трудно считать рассказы
юмористическими, скорее - серьёзными, наводящими на размышления. Об этом
прекрасно писал Антон Павлович в одном из писем А.Ф. Суворину: «…Трудно за
юмором угнаться, иной раз погонишься за юмором да такую штуку сморозишь, что
самому тошно станет. Поневоле в область серьёза лезешь».
Марина Альбертовна, вам с
учениками и соратниками ещё предстоит много работать, чтобы мы неистово кричали
«Браво» и приходили с цветами на премьеры, но уже сегодня вам удалось передать
то главное, что отличает жанр короткого рассказа А.П. Чехова, через яркие
отдельные детали, лаконичное отражение разных жизненных коллизий, не поучая
зрители, а приглашая к диалогу, отвергая любые проявления рабства в социальной
и духовной жизни человека, утверждая свободу личности.
Жанна Гриненко