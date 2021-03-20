«Для вас, души моей царицы…»

Литературно-музыкальную
композицию «А.С. Пушкин и его современницы, вдохновительницы…» исполнили
лауреаты международных конкурсов Ирина Иванова (художественное слово) и Анна
Ковалева (фортепиано).
В исполнении Ирины
Ивановой – актрисы, мастера особого, к сожалению, почти исчезнувшего с нашей
эстрады, жанра сценического искусства, каковым является художественное слово,
прозвучали произведения Александра Сергеевича Пушкина. Ярко, эмоционально,
темпераментно, с заразительной искренностью несла она пушкинское слово
слушателям – отрывки из поэм «Евгений Онегин», «Бахчисарайский фонтан»,
«Цыганы». Ничуть не преувеличиваю – зал буквально замер... Ирина словно плела
паутину и как бы невзначай, очень деликатно, при этом с интонацией, близкой к
естественной разговорной речи, затягивала в нее нас, слушателей.
Не менее увлекательно она
рассказала удивительные истории из жизни Пушкина по воспоминаниям его
современников – о влюбчивой, с юных лет увлекающейся «слабым полом» натуре
поэта, «предметах» его влюбленности и страсти, пылких многочисленных романах с
барышнями, прочитала стихотворные посвящения им. Это был настоящий театр одного
актера!
А совершенно
великолепный, глубоко прочувствованный музыкальный аккомпанемент из
произведений великих композиторов-классиков М.И. Глинки, В.А. Моцарта, Ф.
Шопена в исполнении замечательной петербургской пианистки Анны Ковалевой помог
ярче и глубже подчеркнуть и постичь внутренние переживания и драматизм героев,
озвученных Ириной Ивановой, их характеры, их тончайшие чувства и настроения -
помог по-новому осмыслить произведения нашего великого Александра Сергеевича.
Конечно же, сей дивный
синтез музыки и слова не оставил никого из слушателей равнодушным. Они долго и
сердечно благодарили артистов, просили приезжать ещё…
А нам, организаторам
этого мероприятия, отрадно было наблюдать за зрителями, покидающими зал с
улыбками на лицах, в приподнятом, прекрасном настроении. Признаюсь, у директора
нашего Культурного центра Антонины Владимировны Нагорной были сомнения – стоит
ли приглашать актрису почти забытого жанра. Оказалось, стоило, у нашего
общества не пропал интерес к искусству художественного чтения – нас просто
временно лишили его. Поэтому встреча с замечательным тандемом Ирины Ивановой и
Анны Ковалевой, вносящим свой вклад в воспитание культуры художественного
слова, по кирпичикам поднимающим из руин этот уникальный пласт нашей культуры,
не последняя. Они ещё не раз порадуют наших слушателей своим талантом, а пока
фрагмент разговора после концерта за чашкой чая:
– Актрисой я мечтала
стать еще с детства, – рассказывает Ирина Иванова, – и не хотела заниматься
ничем другим. В детском саду уже любила выступать перед детьми. Профессия
актера прекрасная, бездонная, увлекательная, она захватывает… Свою профессию я
очень люблю, стараюсь постоянно совершенствоваться в ней, идти вперед,
равняться на лучших, а равняться есть на кого. Сегодня я первый раз выступаю в
этом прекрасном зале. Здесь чудесная творческая атмосфера и очень трогательная,
благодарная публика…
– Музыка для меня значит
очень многое, я ее ощущаю как призвание, смысл своего существования. Заниматься
музыкой для меня большое счастье. Здесь я выступаю второй раз, меня сразу
поразило великолепие этого зала - не чисто внешним убранством, а тем особенным
духом, который царит здесь… Очень люблю исполнять произведения И.И. Шварца,
особенно «Мелодии белой ночи», – поделилась Анна Ковалева.
Лидия Лата, методист