«Для вас, души моей царицы…»

Литературно-музыкальную композицию «А.С. Пушкин и его современницы, вдохновительницы…» исполнили лауреаты международных конкурсов Ирина Иванова (художественное слово) и Анна Ковалева (фортепиано).

В исполнении Ирины Ивановой – актрисы, мастера особого, к сожалению, почти исчезнувшего с нашей эстрады, жанра сценического искусства, каковым является художественное слово, прозвучали произведения Александра Сергеевича Пушкина. Ярко, эмоционально, темпераментно, с заразительной искренностью несла она пушкинское слово слушателям – отрывки из поэм «Евгений Онегин», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». Ничуть не преувеличиваю – зал буквально замер... Ирина словно плела паутину и как бы невзначай, очень деликатно, при этом с интонацией, близкой к естественной разговорной речи, затягивала в нее нас, слушателей.

Не менее увлекательно она рассказала удивительные истории из жизни Пушкина по воспоминаниям его современников – о влюбчивой, с юных лет увлекающейся «слабым полом» натуре поэта, «предметах» его влюбленности и страсти, пылких многочисленных романах с барышнями, прочитала стихотворные посвящения им. Это был настоящий театр одного актера!

А совершенно великолепный, глубоко прочувствованный музыкальный аккомпанемент из произведений великих композиторов-классиков М.И. Глинки, В.А. Моцарта, Ф. Шопена в исполнении замечательной петербургской пианистки Анны Ковалевой помог ярче и глубже подчеркнуть и постичь внутренние переживания и драматизм героев, озвученных Ириной Ивановой, их характеры, их тончайшие чувства и настроения - помог по-новому осмыслить произведения нашего великого Александра Сергеевича.

Конечно же, сей дивный синтез музыки и слова не оставил никого из слушателей равнодушным. Они долго и сердечно благодарили артистов, просили приезжать ещё…

А нам, организаторам этого мероприятия, отрадно было наблюдать за зрителями, покидающими зал с улыбками на лицах, в приподнятом, прекрасном настроении. Признаюсь, у директора нашего Культурного центра Антонины Владимировны Нагорной были сомнения – стоит ли приглашать актрису почти забытого жанра. Оказалось, стоило, у нашего общества не пропал интерес к искусству художественного чтения – нас просто временно лишили его. Поэтому встреча с замечательным тандемом Ирины Ивановой и Анны Ковалевой, вносящим свой вклад в воспитание культуры художественного слова, по кирпичикам поднимающим из руин этот уникальный пласт нашей культуры, не последняя. Они ещё не раз порадуют наших слушателей своим талантом, а пока фрагмент разговора после концерта за чашкой чая:

– Актрисой я мечтала стать еще с детства, – рассказывает Ирина Иванова, – и не хотела заниматься ничем другим. В детском саду уже любила выступать перед детьми. Профессия актера прекрасная, бездонная, увлекательная, она захватывает… Свою профессию я очень люблю, стараюсь постоянно совершенствоваться в ней, идти вперед, равняться на лучших, а равняться есть на кого. Сегодня я первый раз выступаю в этом прекрасном зале. Здесь чудесная творческая атмосфера и очень трогательная, благодарная публика…

– Музыка для меня значит очень многое, я ее ощущаю как призвание, смысл своего существования. Заниматься музыкой для меня большое счастье. Здесь я выступаю второй раз, меня сразу поразило великолепие этого зала - не чисто внешним убранством, а тем особенным духом, который царит здесь… Очень люблю исполнять произведения И.И. Шварца, особенно «Мелодии белой ночи», – поделилась Анна Ковалева.

Лидия Лата, методист