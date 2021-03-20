Ремонтные услуги для вашего жилища: качественно и недорого

SBAX – именно та организация, которая объединяет команду специалистов высокого уровня, включая архитекторов, дизайнеров, инженеров, специалистов по клинингу. Все они готовы поделиться с вами своим опытом, профессиональными навыками, интересными идеями по обустройству жилища и превращению его в стильное эргономичное пространство для работы и отдыха.

Профессионализм и внимание к деталям – залог высокого качества

Компания СБАКС более 10 лет занимается ремонтом жилья в Санкт-Петербурге, выполнив за это время более 500 интересных проектов, отличающихся по масштабам вмешательства, стилистике, бюджету. Однако всех их объединяет высокое качество использованных материалов, надежность и долговечность полученного результата.

На сайте компании размещено обширное портфолио отремонтированных квартир, с подробными описаниями и фото, иллюстрирующими общую стилистику и качество услуг фирмы SBAX, позволяющими определить ваше личное видение обустройства квартиры.

Определить, какой именно вид ремонтного вмешательства вам нужен, может быть не просто – для этого необходимо ориентироваться на такие факторы:

техническое состояние квартиры;

имеющийся бюджет;

цели и приоритеты, которыми вы руководствуетесь;

возможные ограничения по времени.

Взвесив все факторы, можно более осознанно сделать выбор между косметическим, капитальным, дизайнерским или элитным ремонтом. Компания СБАКС обеспечивает качественное выполнение любого из обозначенных ремонтных проектов, ориентируясь на собственные стандарты работы и налаженную коммуникацию с заказчиком.

Как сделать хороший и быстрый ремонт?

Одна из главных особенностей сотрудничества со SBAX – высокое качество ремонта и доступность услуг, вне зависимости от ценового диапазона. Философия компании заключается в том, что каждый клиент должен получить именно тот результат, который ему оптимально подходит, вне зависимости от того, сколько усилий понадобится приложить.

Схема сотрудничества с компанией очень проста и состоит из нескольких этапов:

вы подаете заявку на проведение ремонтных работ;

дожидаетесь приезда замерщиков, составляете смету и общий план работ;

подписываете договор, где фиксируется срок сдачи объекта и стоимость проекта;

лично или дистанционно контролируете выполнение ремонта на всех этапах;

принимаете объект и въезжаете в обновленное, уютное жилище.

Обратившись в СБАКС, на выходе клиент получает чистое, полностью обновленное жилище, которое будет радовать эстетикой и функциональностью в течение длительного времени. При этом сотрудники SBAX работают только в урочные часы, что поможет избежать конфликтов с соседями.