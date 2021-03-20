«Цифровой прорыв» для IT-специалистов

«Цифровой прорыв»
– самое масштабное соревнование IT-специалистов в России и один из флагманских
проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В прошлом году в нем приняли участие более 94
000 человек, в том числе 700 жителей Ленинградской области.
В этом году
конкурс проводится в традиционном формате хакатонов — форумов, где
IT-специалисты разработают цифровые решения для бизнеса и государства.
Полуфинальные хакатоны пройдут с апреля по ноябрь и будут посвящены решению
проблем в медицине, образовании, транспорте, социальной поддержке, сельском
хозяйстве, охране окружающей среды, креативных индустриях, ТЭК и промышленности,
«умных городах», финансах и страховании. Финал конкурса состоится в декабре.
В ходе «Цифрового
прорыва» также состоятся два акселератора для победителей 2020 года и
полуфиналистов этого сезона.
Конкурс
реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого»
национального проекта «Образование», старт которому был дан Указом Президента
России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».