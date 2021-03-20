«Цифровой прорыв» для IT-специалистов

«Цифровой прорыв» – самое масштабное соревнование IT-специалистов в России и один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В прошлом году в нем приняли участие более 94 000 человек, в том числе 700 жителей Ленинградской области.

В этом году конкурс проводится в традиционном формате хакатонов — форумов, где IT-специалисты разработают цифровые решения для бизнеса и государства. Полуфинальные хакатоны пройдут с апреля по ноябрь и будут посвящены решению проблем в медицине, образовании, транспорте, социальной поддержке, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, креативных индустриях, ТЭК и промышленности, «умных городах», финансах и страховании. Финал конкурса состоится в декабре.

В ходе «Цифрового прорыва» также состоятся два акселератора для победителей 2020 года и полуфиналистов этого сезона.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», старт которому был дан Указом Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».