Автоматизирован процесс получения сертификата вакцинированного от COVID-19

Данные сертификата автоматически станут доступны также тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись на Госуслугах уже после прохождения вакцинации.

«В ближайшее время будет также реализована автоматическая загрузка не только на русском, но и на английском языке полученных сертификатов о вакцинации, которые при необходимости можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение “Госуслуги” в виде QR-кода», — рассказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Напоминаем, что запись на вакцинацию от COVID-19 доступна на портале Госуслуг и в мобильном приложении «Госуслуги».

Пресс-служба Минцифры России