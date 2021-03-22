Автоматизирован процесс получения сертификата вакцинированного от COVID-19

Автоматизирован процесс получения сертификата вакцинированного от COVID-19

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале Госуслуг упрощено получение электронного сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19. У всех вакцинированных пользователей, прошедших второй этап вакцинации и имеющих подтвержденную учетную запись на Госуслугах, сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений портала и сохранится в личном кабинете.

Рубрики : Здоровье     22 Mar 2021

Данные сертификата автоматически станут доступны также тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись на Госуслугах уже после прохождения вакцинации.

«В ближайшее время будет также реализована автоматическая загрузка не только на русском, но и на английском языке полученных сертификатов о вакцинации, которые при необходимости можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение “Госуслуги” в виде QR-кода», — рассказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Напоминаем, что запись на вакцинацию от COVID-19 доступна на портале Госуслуг и в мобильном приложении «Госуслуги».

Пресс-служба Минцифры России

 

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