Школьные автобусы: катафоты по контуру

2-го марта на базе ТАСС в
режиме видеоконференции состоялся круглый стол на тему безопасности
пассажирских перевозок в темное время суток. Участие приняли представители
областного комитета по транспорту, ГИБДД, депутаты, представители
общественности. Обсуждалось применение световозвращающей пленки на школьных автобусах
по примеру грузовиков.
В ходе встречи подвели
первые итоги пилотного проекта, который запустили в Ленинградской и Мурманской
областях: школьные автобусы оснастили контурной маркировкой, благодаря чему
значительно возросла их видимость в темное время суток. Поверхность ленты имеет
микроструктуру, которая в минимальной степени рассеивает свет и в максимальной
степени возвращает его водителю. Стоимость нанесения световозвращающих полос на
один автобус приравнивается к одной заправке бака топливом. Гарантийный срок
службы пленки – 10 лет. Технология контурной маркировки используется во многих
странах мира. Решение не ново: первые световозвращающие знаки появились еще до
Второй мировой войны.
В Ленинградской области,
где вопрос безопасной перевозки детей в темное время суток весьма актуален,
проект поддерживается не только Комитетом образования, но и водителями,
педагогами и родителями. Наряду с проблесковыми маячками, контурная маркировка
привлекает дополнительное внимание водителей, побуждая их проявить удвоенное
внимание при выполнении маневров: большой эффект при небольших затратах.
Об освещенности трасс
В пилотном Всеволожском
районе световозвращающей лентой оклеили более 20 школьных автобусов. Опыт
планируется транслировать на все районы области, а это около 390 автобусов.
Однако, по мнению
заместителя председателя Комитета Ленобласти по транспорту Артема Кузнецова,
данное новшество надо внедрять в ходе дискуссии с перевозчиками. Кроме того, не
все дети области имеют возможность передвигаться на специализированных автобусах
– многие ездят на общественном транспорте. Значит, контурную маркировку надо
наносить на все автобусы и маршрутки?
Депутат Государственной
Думы, член Комитета по транспорту и строительству Александр Васильев отметил,
что проект, по сути, был поддержан в Госдуме. Ситуация с аварийностью
критическая – надо что-то делать. Например, перенимать опыт ближайших
зарубежных соседей – Финляндии и Эстонии, где освещенность пешеходных переходов
в разы выше. В России норматив освещенности очень низкий, и он без труда выполняется,
но безопасность на дорогах это не повышает.
- Если взять освещенность
трасс в Европе, то в Германии, например, нет практически ни одной освещенной
трассы, но там нанесена специальная разметка и множество светоотражающих
элементов, – заметил Александр Николаевич. – Каждые 50 метров –
световозвращающие столбики. Белые и желтые или оранжевые. У нас по ГОСТу –
красный цвет, он там появился еще в 70-х годах. Надо менять такие вещи.
Некоторые регионы сделали оранжевую и белую разметку, увеличили размер самого
катафота. Мы проверили 50 городов – какую разметку наносят? Выяснилось, что три
четверти городов наносят плохую разметку, она не дотягивает до показателей.
А для пешеходов мы
проводим такую акцию: покупаем фликеры и развешиваем их с нашими активистами на
конечных остановках общественного транспорта. Чтобы люди, выйдя из автобуса,
нацепили на себя значок и пошли в темноте со световозвращателем. Потому что в
магазин за катафотом пойдут единицы, а такие акции действуют положительно.
Когда внедрим в жизнь
Как убрать барьеры,
мешающие оснастить автобусы контурной маркировкой? Рынок сформирован, есть
разные производители, технически вопрос глубоко проработан – осталось только
внедрить в жизнь и не в отдельно взятом районе, а во всем регионе и в стране в
целом.
Участники дискуссии
сошлись на том, что надо принять соответствующие нормативно-правовые акты,
внести изменения в Административный кодекс РФ, обязать всех перевозчиков
применять светоотражающие элементы. Однако, как справедливо заметил Александр
Васильев, «…у нас мало что революционным путем происходит – всегда надо иметь
обоснование». Поэтому было предложено вынести вопрос на правительственную
комиссию по безопасности дорожного движения - чтобы решение было принято на
правительственном уровне, и, в конечном итоге, автобусы с конвейера выходили
уже с контурной маркировкой.
А в рамках проекта,
который прошел во Всеволожском районе, всем школам области будет рекомендовано
оснастить автобусы контурными лентами. Это быстрее, чем устанавливать проблесковые
маячки. И дешевле. По опыту компетентных лиц, на подготовку и внедрение новации
в масштабах области и государства уйдет примерно год.