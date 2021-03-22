Школьные автобусы: катафоты по контуру

2-го марта на базе ТАСС в режиме видеоконференции состоялся круглый стол на тему безопасности пассажирских перевозок в темное время суток. Участие приняли представители областного комитета по транспорту, ГИБДД, депутаты, представители общественности. Обсуждалось применение световозвращающей пленки на школьных автобусах по примеру грузовиков.

В ходе встречи подвели первые итоги пилотного проекта, который запустили в Ленинградской и Мурманской областях: школьные автобусы оснастили контурной маркировкой, благодаря чему значительно возросла их видимость в темное время суток. Поверхность ленты имеет микроструктуру, которая в минимальной степени рассеивает свет и в максимальной степени возвращает его водителю. Стоимость нанесения световозвращающих полос на один автобус приравнивается к одной заправке бака топливом. Гарантийный срок службы пленки – 10 лет. Технология контурной маркировки используется во многих странах мира. Решение не ново: первые световозвращающие знаки появились еще до Второй мировой войны.

В Ленинградской области, где вопрос безопасной перевозки детей в темное время суток весьма актуален, проект поддерживается не только Комитетом образования, но и водителями, педагогами и родителями. Наряду с проблесковыми маячками, контурная маркировка привлекает дополнительное внимание водителей, побуждая их проявить удвоенное внимание при выполнении маневров: большой эффект при небольших затратах.

Об освещенности трасс

В пилотном Всеволожском районе световозвращающей лентой оклеили более 20 школьных автобусов. Опыт планируется транслировать на все районы области, а это около 390 автобусов.

Однако, по мнению заместителя председателя Комитета Ленобласти по транспорту Артема Кузнецова, данное новшество надо внедрять в ходе дискуссии с перевозчиками. Кроме того, не все дети области имеют возможность передвигаться на специализированных автобусах – многие ездят на общественном транспорте. Значит, контурную маркировку надо наносить на все автобусы и маршрутки?

Депутат Государственной Думы, член Комитета по транспорту и строительству Александр Васильев отметил, что проект, по сути, был поддержан в Госдуме. Ситуация с аварийностью критическая – надо что-то делать. Например, перенимать опыт ближайших зарубежных соседей – Финляндии и Эстонии, где освещенность пешеходных переходов в разы выше. В России норматив освещенности очень низкий, и он без труда выполняется, но безопасность на дорогах это не повышает.

- Если взять освещенность трасс в Европе, то в Германии, например, нет практически ни одной освещенной трассы, но там нанесена специальная разметка и множество светоотражающих элементов, – заметил Александр Николаевич. – Каждые 50 метров – световозвращающие столбики. Белые и желтые или оранжевые. У нас по ГОСТу – красный цвет, он там появился еще в 70-х годах. Надо менять такие вещи. Некоторые регионы сделали оранжевую и белую разметку, увеличили размер самого катафота. Мы проверили 50 городов – какую разметку наносят? Выяснилось, что три четверти городов наносят плохую разметку, она не дотягивает до показателей.

А для пешеходов мы проводим такую акцию: покупаем фликеры и развешиваем их с нашими активистами на конечных остановках общественного транспорта. Чтобы люди, выйдя из автобуса, нацепили на себя значок и пошли в темноте со световозвращателем. Потому что в магазин за катафотом пойдут единицы, а такие акции действуют положительно.

Когда внедрим в жизнь

Как убрать барьеры, мешающие оснастить автобусы контурной маркировкой? Рынок сформирован, есть разные производители, технически вопрос глубоко проработан – осталось только внедрить в жизнь и не в отдельно взятом районе, а во всем регионе и в стране в целом.

Участники дискуссии сошлись на том, что надо принять соответствующие нормативно-правовые акты, внести изменения в Административный кодекс РФ, обязать всех перевозчиков применять светоотражающие элементы. Однако, как справедливо заметил Александр Васильев, «…у нас мало что революционным путем происходит – всегда надо иметь обоснование». Поэтому было предложено вынести вопрос на правительственную комиссию по безопасности дорожного движения - чтобы решение было принято на правительственном уровне, и, в конечном итоге, автобусы с конвейера выходили уже с контурной маркировкой.

А в рамках проекта, который прошел во Всеволожском районе, всем школам области будет рекомендовано оснастить автобусы контурными лентами. Это быстрее, чем устанавливать проблесковые маячки. И дешевле. По опыту компетентных лиц, на подготовку и внедрение новации в масштабах области и государства уйдет примерно год.



