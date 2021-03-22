В Ленинградской области не будет лифтов старше 25 лет

На эти цели Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит Ленинградской области 57,4 млн рублей. Соответствующее соглашение о финансовой поддержке региона Фондом было подписано сегодня губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и директором Фонда Константином Цициным, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Все лифты Ленинградской области, у которых заканчивается срок эксплуатации, будут оперативно заменены. Всего в 2020-2022 годах в Ленинградской области по программе капремонта необходимо было заменить 526 лифтов. 366 уже заменены. В этом году будет заменено еще 138, из них 100 — с поддержкой Фонда содействия реформированию ЖКХ. В конце 2021 года в регионе не останется лифтов старше 25 лет. В следующем году стартует замена лифтов, у которых срок эксплуатации завершится в 2022 году.

«Плюс Фонд может подставить плечо — до 5 млн рублей можно получить на один дом, взяв на себя обязательство понизить общее потребление коммунальных ресурсов на 20%, повысить энергоэффективность», – подчеркнул на прошедшем сегодня совещании Константин Цицин.

Также область выступила с просьбой выделять из федерального бюджета софинансирование на ремонт жилых домов — объектов культурного наследия. Работы на таких объектах обходятся дороже, чем на типовых зданиях.

«Спасибо, что вы поддерживаете тему софинансирования капремонта домов-памятников федерального и регионального значения. Мы ежегодно по 500 млн рублей выделяем из областного бюджета на капремонт в том числе объектов культурного наследия», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Также на совещании обсудили развитие коммунальной инфраструктуры. При содействии Фонда уже идет реконструкция канализационных очистных сооружений в городе Подпорожье, опыт предстоит использовать на объектах в других районах региона.