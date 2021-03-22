В Ленинградской области не будет лифтов старше 25 лет

На эти цели Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит Ленинградской области 57,4 млн рублей. Соответствующее соглашение о финансовой поддержке региона Фондом было подписано сегодня губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и директором Фонда Константином Цициным, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Все
лифты Ленинградской области, у которых заканчивается срок эксплуатации, будут
оперативно заменены. Всего в 2020-2022 годах в Ленинградской области по
программе капремонта необходимо было заменить 526 лифтов. 366 уже заменены. В
этом году будет заменено еще 138, из них 100 — с поддержкой Фонда содействия
реформированию ЖКХ. В конце 2021 года в регионе не останется лифтов старше 25
лет. В следующем году стартует замена лифтов, у которых срок эксплуатации
завершится в 2022 году.
«Плюс
Фонд может подставить плечо — до 5 млн рублей можно получить на один дом, взяв
на себя обязательство понизить общее потребление коммунальных ресурсов на 20%,
повысить энергоэффективность», – подчеркнул на прошедшем сегодня совещании
Константин Цицин.
Также
область выступила с просьбой выделять из федерального бюджета софинансирование
на ремонт жилых домов — объектов культурного наследия. Работы на таких объектах
обходятся дороже, чем на типовых зданиях.
«Спасибо,
что вы поддерживаете тему софинансирования капремонта домов-памятников
федерального и регионального значения. Мы ежегодно по 500 млн рублей выделяем
из областного бюджета на капремонт в том числе объектов культурного наследия»,
– подчеркнул Александр Дрозденко.
Также
на совещании обсудили развитие коммунальной инфраструктуры. При содействии
Фонда уже идет реконструкция канализационных очистных сооружений в городе
Подпорожье, опыт предстоит использовать на объектах в других районах региона.