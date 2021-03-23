Кофе с коньяком

18-го марта в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась директор «Пятерочки» в Новом Свете: некий Андрей С. путем свободного доступа украл 15 пачек разного кофе на сумму более 15 тысяч рублей. На место происшествия направили следственно-оперативную группу. В отношении 39-летнего Андрея С. возбудили уголовное дело по статье «кража». Вора отправили под подписку о невыезде.

В тот же день сотрудники магазина обнаружили кражу алкоголя: трех бутылок виски и двух – коньяка, причем не дешевого. Ущерб – по закупочной цене – превысил 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.