Труженица села готовится к вековому юбилею

Ефросиния Ивановна родилась 19 октября 1921 года в деревне Гусино Псковской области, в многодетной крестьянской семье. Закончила семилетку, с детства была приучена к труду: у семьи было большое хозяйство, держали скотину, обрабатывали землю, занимались рыбалкой на местных озёрах, богатых рыбой.

Когда началась Великая Отечественная Война, Ефросиния Ивановна осталась в родной деревне. Псковская область стала одной из первых, захваченных врагом, на три года оказавшись в оккупации. О тех страшных годах Ефросиния Ивановна вспоминать и рассказывать не любит.

Когда Псковскую область освободили от врага, люди сразу вернулись в колхозы и стали восстанавливать хозяйство.

В начале 1960-х годов Ефросиния Ивановна уже с семьей переехала на постоянное место жительства в Гатчинский район, в деревню Малое Верево. Здесь как раз поднимался совхоз, и семье предоставили жилье – сначала в бараке. Ефросиния Ивановна устроилась на работу дояркой, а её муж — конюхом при колхозе. У Егора Грищенка был любимый конь Рубин, на котором приходилось выполнять буквально все работы — от пахоты до перевозки грузов на телеге. Как вспоминают внуки Ефросинии и Егора Грищенок, в деревне их уважали — оба всегда были готовы прийти на помощь в любую минуту.

Ефросиния Ивановна проработала в совхозе «Верево» шестнадцать лет, заслужив звание ветерана труда. А в 1973 году ей вручили орден Трудового Красного знамени - за ударный труд в совхозе.

Семье Грищенок дали квартиру в одной из первых веревских пятиэтажек. Всем, кто работал в совхозе, тогда давали надел земли. Выйдя на пенсию в 1976 году, Ефросиния Ивановна продолжала трудиться уже на своём участке.

Ефросиния и Егор Грищенок воспитали двоих детей, дав им хорошее образование. На протяжении всей своей жизни Ефросиния Ивановна Грищенок отличалась добрым, задорным нравом, сохранив хорошее здоровье. И сейчас готовится встретить свой 100-летний юбилей.



