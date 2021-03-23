Труженица села готовится к вековому юбилею

Ефросиния Ивановна
родилась 19 октября 1921 года в деревне Гусино Псковской области, в многодетной
крестьянской семье. Закончила семилетку, с детства была приучена к труду: у
семьи было большое хозяйство, держали скотину, обрабатывали землю, занимались
рыбалкой на местных озёрах, богатых рыбой.
Когда началась Великая
Отечественная Война, Ефросиния Ивановна осталась в родной деревне. Псковская
область стала одной из первых, захваченных врагом, на три года оказавшись в
оккупации. О тех страшных годах Ефросиния Ивановна вспоминать и рассказывать не
любит.
Когда Псковскую область
освободили от врага, люди сразу вернулись в колхозы и стали восстанавливать
хозяйство.
В начале 1960-х годов
Ефросиния Ивановна уже с семьей переехала на постоянное место жительства в
Гатчинский район, в деревню Малое Верево. Здесь как раз поднимался совхоз, и
семье предоставили жилье – сначала в бараке. Ефросиния Ивановна устроилась на
работу дояркой, а её муж — конюхом при колхозе. У Егора Грищенка был любимый
конь Рубин, на котором приходилось выполнять буквально все работы — от пахоты
до перевозки грузов на телеге. Как вспоминают внуки Ефросинии и Егора Грищенок,
в деревне их уважали — оба всегда были готовы прийти на помощь в любую минуту.
Ефросиния Ивановна
проработала в совхозе «Верево» шестнадцать лет, заслужив звание ветерана труда.
А в 1973 году ей вручили орден Трудового Красного знамени - за ударный труд в
совхозе.
Семье Грищенок дали
квартиру в одной из первых веревских пятиэтажек. Всем, кто работал в совхозе,
тогда давали надел земли. Выйдя на пенсию в 1976 году, Ефросиния Ивановна
продолжала трудиться уже на своём участке.
Ефросиния и Егор Грищенок
воспитали двоих детей, дав им хорошее образование. На протяжении всей своей
жизни Ефросиния Ивановна Грищенок отличалась добрым, задорным нравом, сохранив
хорошее здоровье. И сейчас готовится встретить свой 100-летний юбилей.