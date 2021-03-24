Молодые депутаты «за» поддержку молодых семей

На заседании Молодежного парламента
начинающих законотворцев приветствовали заместитель председателя Законодательного
собрания Дмитрий Пуляевский и депутат Александр Русских.
Член молодежного парламента, депутат
Пудостьского поселения Алина Коняева рассказала о законодательной
инициативе по обеспечению молодых семей доступным и комфортным жильем.
- Молодежный парламент проанализировал
законодательную базу, данные статистики, судебную практику и выслушал мнения
самих молодых семей. Мы пришли к выводу, что существующее законодательство
требует внесения корректировок в пользу защиты прав молодых семей, которые были
признаны государством как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и
сохранении их прав даже после достижения 35-летнего возраста, при условии
сохранения остальных условий участия в программе, - рассказала Алина Коняева.
Данная идея появилась в начале 2020 года
по итогам личного приема граждан, в ходе которого к Алине Коняевой обратилась
молодая семья из поселка Пудость, признанная нуждающейся, но потерявшая свое
право на помощь государства для улучшения своих жилищных условий из-за
достижения 35-летнего возраста. Кстати, с такой же проблемой еще одна молодая
семья обратилась недавно к губернатору Ленинградской области Александру
Дрозденко в ходе прямой телефонной линии. Глава региона обещал принять
соответствующее решение.
Напомним, госпрограмма «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» предусматривает
право молодых семей до 35 лет (при соблюдении ряда требований) рассчитывать на
ряд мер поддержки: от льготных ипотечных ставок на приобретение жилья до бесплатного
предоставления квадратных метров. Но, как рассказала Алина Коняева, несмотря на
достигнутые результаты, недостаточный уровень обеспеченности граждан жильем и
низкая доступность жилья остаются одной из основных социально-экономических
проблем России.
По данным Федеральной службы статистики, в
2019 году испытывали стеснение в жилищных условиях 27 % семей, 48 % семей с
детьми (до 18 лет), 6 % граждан указали на плохое или очень плохое
состояние занимаемого жилого помещения и только 30 % из общего количества семей
сказали, что имеют возможность улучшить жилищные условия.
Во многих регионах молодая семья, вставая
в очередь в подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище», сталкивается с
ежегодным продлением очереди, связанным с многочисленными факторами, в том
числе отсутствием требуемых объемов строительства в регионах, недостаточным
количеством финансирования, «сдвигом» молодой семьи в очереди при вступлении в
данную очередь «особых» категорий семей – внеочередников. Все это приводит к
остановке движения очереди на годы, и, как следствие, к исключению семей по одному
из основных критериев. В результате, зачастую семья не успевает реализовать
свое право до достижения 35 лет.
В ходе обсуждения вопроса члены
Молодежного парламента поддержали идею внести изменения в программу и продлить
гарантию на улучшение жилищных условий для молодых семей еще на пять лет.
Проект «Гарантии молодых семей по
обеспечению доступным и комфортным жильем» стал лауреатом Всероссийского
конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива» по направлению «Молодежная политика» в 2020 году.
В рамках данной работы была рассмотрена законодательная инициатива о внесении
изменений в постановление правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О
реализации отдельных мероприятий государственной программы РФ «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
В середине марта текущего года как
представитель Ленинградской области Алина Коняева представила проект на
заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации РФ. Члены комитета единогласно одобрили
инициативу.
По итогам обсуждения законотворческой
инициативы на заседании Молодежного парламента Ленинградской области также было
решено поддержать данную инициативу и предоставить пакет соответствующих
документов в комитет по строительству правительства региона и в комиссию по
строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Законодательного
собрания Ленинградской области.