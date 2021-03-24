Социальные услуги гражданам, подвергшимся насилию в семье

Социальные услуги гражданам, подвергшимся насилию в семье

Право на получение социальных услуг имеют граждане, в том числе с детьми, подвергшиеся насилию, в случае признания нуждающимися в социальном обслуживании вследствие наличия внутрисемейного конфликта, наличия угрозы жизни и здоровью либо временного отсутствия места жительства по причине сложившейся трудной жизненной ситуации.

Рубрики : Общество     24 Mar 2021

Для признания нуждающимся в социальном обслуживании родителю (иному законному представителю ребенка) необходимо обратиться:

-  в Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения»

-  в МФЦ (адреса, график работы, справочные телефоны и адреса электронной почты МФЦ).

Получить социальные услуги можно в организациях социального обслуживания, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области:

- Волховский Комплексный центр социального обслуживания населения «Береника»: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, д.65а, т. 8 (81363) 77-303; 8 (81363) 73-509,

- Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»: Ленинградская область, г. Тихвин, 6 м-н, д. 11, тел/ факс (81367) 51794

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