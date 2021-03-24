Социальные услуги гражданам, подвергшимся насилию в семье

Для
признания нуждающимся в социальном обслуживании родителю (иному законному
представителю ребенка) необходимо обратиться:
- в Ленинградское областное государственное
казенное учреждение «Центр социальной защиты населения»
- в МФЦ (адреса, график работы, справочные
телефоны и адреса электронной почты МФЦ).
Получить
социальные услуги можно в организациях социального обслуживания, включенных в
реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области:
- Волховский
Комплексный центр социального обслуживания населения «Береника»: Ленинградская
область, г. Волхов, пр. Державина, д.65а, т. 8 (81363) 77-303; 8 (81363)
73-509,
- Тихвинский
комплексный центр социального обслуживания населения»: Ленинградская область,
г. Тихвин, 6 м-н, д. 11, тел/ факс (81367) 51794