Выходные прошли под знаком борьбы

Так,
в субботу, 20 марта, в городе Отрадное прошло Первенство
Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. Воспитанник Дружногорского
ФСЦ «Росич» Захар Савельев в категории 30 кг занял третье место.
В этот же день в Санкт-Петербурге состоялся традиционный
турнир по дзюдо среди юношей 2010-2011 г.р., посвященный памяти судьи
Всероссийской категории Александра Ольшевского. В соревнованиях принял
участие воспитанник гатчинского спортивного клуба «Сокол» Павел Попов.
Участники турнира в случае победы в своей весовой категории могли
претендовать на присвоение ученической степени 5-кю (желтый пояс). Задача у
Павла была только одна – победить в своей весовой категории +46 кг. В ходе
соревнований Павел выиграл поединки у трех соперников, дошел до финала, но смог
завоевать только второе место. Его тренер – Алексей Михайлов поздравляет своего
воспитанника с заслуженной медалью и выражает уверенность, что все победы еще
впереди.
В воскресенье, 21 марта, воспитанники гатчинского клуба
единоборств «Ярс» приняли участи в Первенства Калининского района
Санкт-Петербурга по рукопашному бою. По итогам соревнований гатчинские борцы
завоевали первое командное место в возрастной категории 14-15 лет.
В личном зачете золотые медали получили Евгений Слуцкий, Дмитрий Завражин,
Михаил Тригуб, Никита Понкратов, Дарья Кильдеева, Александр Агалаков, Даниил Волвенкин,
Александр Требунских.
Второе место в своих категориях заняли Валерий Ермоленко, Ярослав Стариков,
Егор Кочнов, Анатолий Полищук, Давид Каргинов и Екатерина Андриенко. Бронзу
присудили Тимуру Каргинову, Мирзе Мурачуеву, Шахрому Гулямову и Богдану Стенарь.