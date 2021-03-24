Выходные прошли под знаком борьбы

Так, в субботу, 20 марта, в городе Отрадное прошло Первенство Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. Воспитанник Дружногорского ФСЦ «Росич» Захар Савельев в категории 30 кг занял третье место.

В этот же день в Санкт-Петербурге состоялся традиционный турнир по дзюдо среди юношей 2010-2011 г.р., посвященный памяти судьи Всероссийской категории Александра Ольшевского. В соревнованиях принял участие воспитанник гатчинского спортивного клуба «Сокол» Павел Попов.

Участники турнира в случае победы в своей весовой категории могли претендовать на присвоение ученической степени 5-кю (желтый пояс). Задача у Павла была только одна – победить в своей весовой категории +46 кг. В ходе соревнований Павел выиграл поединки у трех соперников, дошел до финала, но смог завоевать только второе место. Его тренер – Алексей Михайлов поздравляет своего воспитанника с заслуженной медалью и выражает уверенность, что все победы еще впереди.

В воскресенье, 21 марта, воспитанники гатчинского клуба единоборств «Ярс» приняли участи в Первенства Калининского района Санкт-Петербурга по рукопашному бою. По итогам соревнований гатчинские борцы завоевали первое командное место в возрастной категории 14-15 лет.

В личном зачете золотые медали получили Евгений Слуцкий, Дмитрий Завражин, Михаил Тригуб, Никита Понкратов, Дарья Кильдеева, Александр Агалаков, Даниил Волвенкин, Александр Требунских.

Второе место в своих категориях заняли Валерий Ермоленко, Ярослав Стариков, Егор Кочнов, Анатолий Полищук, Давид Каргинов и Екатерина Андриенко. Бронзу присудили Тимуру Каргинову, Мирзе Мурачуеву, Шахрому Гулямову и Богдану Стенарь.