Александр Дрозденко поздравил работников культуры

«Нам
есть, чем гордиться. В прошлом году, в период борьбы с пандемией, культура
сумела не только сохранить объём мероприятий, но и остаться важной частью жизни
наших сограждан. Вы делаете нас культурнее, добрее, терпимее и счастливее.
Здоровья, любви, согласия вам и вашим близким. Спасибо вам за ваш труд, за то, что
Ленинградская область сегодня входит в число регионов России, обладающих своим
уникальным культурным кодом», — сказал Александр Дрозденко.
Глава
региона также отметил, что в Ленинградской области ежегодно открываются новые
музеи и Дома культуры, создаются новые творческие коллективы.
«Мы
гордимся нашими исполнителями — лауреатами различных конкурсов. Уверен, что
власть должна всесторонне поддерживать учреждения культуры: не только в виде
повышения заработной платы сотрудникам учреждений, материально-техническим
оснащением, но и во многом другом», — подчеркнул губернатор.
Работникам
музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств и творческих студий Александр
Дрозденко вручил знаки отличия и государственные награды на сцене регионального
Дворца искусств.
По
словам Александра Дрозденко, «при поддержке правительства области и всех
культурных учреждений региона мы вдохнём новую жизнь в здание дворца искусств.
Это станет новой точкой притяжения как для жителей Ленинградской области, так и
для наших гостей, где они смогут наслаждаться творчеством ленинградских
коллективов».
Творческие
коллективы области подготовили для зрителей концертную программу. Также в
подарок главным героям праздника сегодня актеры Театра Антона Чехова представят
спектакль, главные роли в котором исполнят народный артист Российской Федерации
Фёдор Добронравов и заслуженная артистка России Инга Оболдина.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области