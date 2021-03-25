Александр Дрозденко поздравил работников культуры

«Нам есть, чем гордиться. В прошлом году, в период борьбы с пандемией, культура сумела не только сохранить объём мероприятий, но и остаться важной частью жизни наших сограждан. Вы делаете нас культурнее, добрее, терпимее и счастливее. Здоровья, любви, согласия вам и вашим близким. Спасибо вам за ваш труд, за то, что Ленинградская область сегодня входит в число регионов России, обладающих своим уникальным культурным кодом», — сказал Александр Дрозденко.

Глава региона также отметил, что в Ленинградской области ежегодно открываются новые музеи и Дома культуры, создаются новые творческие коллективы.

«Мы гордимся нашими исполнителями — лауреатами различных конкурсов. Уверен, что власть должна всесторонне поддерживать учреждения культуры: не только в виде повышения заработной платы сотрудникам учреждений, материально-техническим оснащением, но и во многом другом», — подчеркнул губернатор.

Работникам музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств и творческих студий Александр Дрозденко вручил знаки отличия и государственные награды на сцене регионального Дворца искусств.

По словам Александра Дрозденко, «при поддержке правительства области и всех культурных учреждений региона мы вдохнём новую жизнь в здание дворца искусств. Это станет новой точкой притяжения как для жителей Ленинградской области, так и для наших гостей, где они смогут наслаждаться творчеством ленинградских коллективов».

Творческие коллективы области подготовили для зрителей концертную программу. Также в подарок главным героям праздника сегодня актеры Театра Антона Чехова представят спектакль, главные роли в котором исполнят народный артист Российской Федерации Фёдор Добронравов и заслуженная артистка России Инга Оболдина.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области