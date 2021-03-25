Лоскутный путь Галины Пустовойт

Галина Пустовойт родилась в городе Волноваха Донецкой области. Окончила Донецкий национальный университет по специальности «Экономическая кибернетика». В 1990 году вышла замуж и переехала жить в Гатчину. Работала на заводе КРИЗО программистом, с 2000 года - сотрудник бухгалтерии Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова.

Галина Валентиновна - участник значимых выставок лоскутного шитья в России, Латвии, Франции, Германии, Японии, США, обладатель гран-при «Уральского фестиваля лоскутного шитья» и дипломант фестивалей в Гатчине, Иваново, Суздале.

13 марта, на встрече с читателями «Купринки», мастерица провела экскурсию по выставке и рассказала о том, как создавались некоторые из самых значимых её работ. Для Галины Валентиновны — это первая персональная выставка. По словам мастерицы, она посвящена двум очень важным вещам в ее жизни — путешествиям и лоскутному шитью. Неслучайно фильм-презентация, которую она создала специально для этой выставки, называется «Мой лоскутный путь».

«Моя мама привила мне любовь к путешествиям, бабушка научила меня шить, - рассказывает Галина Валентиновна. - У меня получалось. Вначале я пошила свадебное платье себе, потом ещё три подруги выходили замуж в сделанных мною платьях. Моя семья росла, и теперь я уже шила для всех... А начиная с 2010 года я стала шить совсем другие вещи...»

В 2010 году Галина Пустовойт пришла в квилт-студию «Гатчина» и начала учиться лоскутному шитью у Натальи Юрьевны Косьянковской.

«Шаг за шагом мы учились не только аккуратному шитью, но и композиции, подбору цвета в своей работе, учились чувствовать фактуру тканей, делать эскизы», - говорит она.

Длительные пешие путешествия по России и европейским странам вдохновляли на новые работы и проекты. Так, после возвращения из путешествия по «Арагонскому пути» родились три работы, две из которых присутствуют на гатчинской выставке. Самая известная работа Галины Пустовойт выросла из воспоминаний о поездке на берега Рыбинского водохранилища. «Русская Атлантида» - именно так называют затопленные Волгой территории.

«Мне хотелось показать, что та духовная мощь затопленных храмов и монастырей не исчезла навеки, - говорит Галина Валентиновна. - Она живёт отражением в воде, отражением в нас...»

«Русскую Атлантиду» Галина шила специально для Суздальского фестиваля лоскутного шитья «Душа России». Эта работа много путешествовала по выставкам России и зарубежья. В 2015 году «Русская Атлантида» приняла участие в самом престижном фестивале лоскутного шитья в Хьюстоне (США).

На выставке в «Купринке» представлена одна из самых последних работ Галины Пустовойт - великолепная картина-ковёр «Сказка на ночь».

«Это, пожалуй, самая трудоёмкая из моих работ, - признаётся Галина Валентиновна. - Не знаю, сколько бы я её делала, если бы не вынужденная весенняя самоизоляция. Я чувствовала себя настоящим художником! Как же мне нравилось подбирать квадратик за квадратиком — как будто кисточкой с краской притрагиваешься к полотну. И остаётся свет, маленькая точечка. Так, шаг за шагом, появляется чудо...»

«Лоскутное шитье давно уже перешло из области утилитарного рукоделия в сферу декоративно-прикладного искусства, - говорит руководитель квилт-студии «Гатчина» Наталья Косьянковская. - Те женщины, которые остались в нашей студии, давно уже стали художниками декоративно-прикладного искусства. И на выставке Галины Пустовойт в этом можно убедиться собственными глазами, потому что это уже действительно произведения искусства — очень красивые, достойные любого выставочного зала».

Выставка лоскутных панно Галины Пустовойт «Узоры памяти из лоскутков впечатлений» продлится до 31 марта.

Юлия Лысанюк