Лоскутный путь Галины Пустовойт

Галина
Пустовойт родилась в городе Волноваха Донецкой области. Окончила Донецкий национальный
университет по специальности «Экономическая кибернетика». В 1990 году вышла
замуж и переехала жить в Гатчину. Работала на заводе КРИЗО программистом, с
2000 года - сотрудник бухгалтерии Петербургского института ядерной физики им.
Б.П. Константинова.
Галина
Валентиновна - участник значимых выставок лоскутного шитья в России, Латвии,
Франции, Германии, Японии, США, обладатель гран-при «Уральского фестиваля
лоскутного шитья» и дипломант фестивалей в Гатчине, Иваново, Суздале.
13
марта, на встрече с читателями «Купринки», мастерица провела экскурсию по
выставке и рассказала о том, как создавались некоторые из самых значимых её
работ. Для Галины Валентиновны — это первая персональная выставка. По словам
мастерицы, она посвящена двум очень важным вещам в ее жизни — путешествиям и
лоскутному шитью. Неслучайно фильм-презентация, которую она создала специально
для этой выставки, называется «Мой лоскутный путь».
«Моя
мама привила мне любовь к путешествиям, бабушка научила меня шить, -
рассказывает Галина Валентиновна. - У меня получалось. Вначале я пошила
свадебное платье себе, потом ещё три подруги выходили замуж в сделанных мною
платьях. Моя семья росла, и теперь я уже шила для всех... А начиная с 2010 года
я стала шить совсем другие вещи...»
В
2010 году Галина Пустовойт пришла в квилт-студию «Гатчина» и начала учиться
лоскутному шитью у Натальи Юрьевны Косьянковской.
«Шаг
за шагом мы учились не только аккуратному шитью, но и композиции, подбору цвета
в своей работе, учились чувствовать фактуру тканей, делать эскизы», - говорит
она.
Длительные
пешие путешествия по России и европейским странам вдохновляли на новые работы и
проекты. Так, после возвращения из путешествия по «Арагонскому пути» родились
три работы, две из которых присутствуют на гатчинской выставке. Самая известная
работа Галины Пустовойт выросла из воспоминаний о поездке на берега Рыбинского
водохранилища. «Русская Атлантида» - именно так называют затопленные Волгой
территории.
«Мне
хотелось показать, что та духовная мощь затопленных храмов и монастырей не
исчезла навеки, - говорит Галина Валентиновна. - Она живёт отражением в воде,
отражением в нас...»
«Русскую
Атлантиду» Галина шила специально для Суздальского фестиваля лоскутного шитья
«Душа России». Эта работа много путешествовала по выставкам России и зарубежья.
В 2015 году «Русская Атлантида» приняла участие в самом престижном фестивале
лоскутного шитья в Хьюстоне (США).
На
выставке в «Купринке» представлена одна из самых последних работ Галины
Пустовойт - великолепная картина-ковёр «Сказка на ночь».
«Это,
пожалуй, самая трудоёмкая из моих работ, - признаётся Галина Валентиновна. - Не
знаю, сколько бы я её делала, если бы не вынужденная весенняя самоизоляция. Я
чувствовала себя настоящим художником! Как же мне нравилось подбирать квадратик
за квадратиком — как будто кисточкой с краской притрагиваешься к полотну. И
остаётся свет, маленькая точечка. Так, шаг за шагом, появляется чудо...»
«Лоскутное
шитье давно уже перешло из области утилитарного рукоделия в сферу
декоративно-прикладного искусства, - говорит руководитель квилт-студии
«Гатчина» Наталья Косьянковская. - Те женщины, которые остались в нашей студии,
давно уже стали художниками декоративно-прикладного искусства. И на выставке
Галины Пустовойт в этом можно убедиться собственными глазами, потому что это
уже действительно произведения искусства — очень красивые, достойные любого
выставочного зала».
Выставка
лоскутных панно Галины Пустовойт «Узоры памяти из лоскутков впечатлений»
продлится до 31 марта.