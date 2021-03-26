На Дворцовой ферме в начале весны

Сотрудники музея-заповедника «Гатчина» любезно согласились провести экскурсию. Мы все увидели, услышали, сфотографировали и теперь рассказываем вам, уважаемые читатели.

На квартирнике у страусов и кур

В холода большинство обитателей фермы проживало в теплых зимних квартирах. В многочисленных деревянных строениях всем постояльцам был обеспечен необходимый уход. Животные приносили потомство, давали молоко, птицы несли яйца - всё, как положено.

- Слово «карантин» на входе написано для безопасности посетителей, - поясняет зоотехник Наталья Александрова. - Животные у нас здоровы. Кому положено, всю зиму гуляли в комфортную погоду, включая страусов эму.

Помимо них на ферме живут козел и три козы, две камерунские овечки и баран, много породистых кроликов, кур, гуси, утки, индюки, белые индийские павлины, фазаны, а также собака и не стоящие на балансе кошки. Это - служба отлова мышей. Одна кошка обслуживает внутренние помещения. Другая - территорию рядом.

- Надеемся, что в этом году не будет никаких препятствий, и мы откроемся в начале мая. В апреле месяце пройдет просушка парка, а 1 мая парк откроется – это как раз будет выходной, - говорит Наталья Александрова.

Ферма-музей и ее живые экспонаты

Дворцовая ферма - это не хозяйство, в общепринятом понимании, а музей, поэтому животных содержат практически тех же, что и в дореволюционные времена, но о сбыте продукции и увеличении поголовья теперь речи не идет. Коров, правда, нет и не будет, потому что содержать их сложно.

- Мы держим животных исключительно для экспозиции, - поясняет Наталья. – Это, в первую очередь, - живые «экспонаты». Пока идет реставрация, мы можем только их представить посетителям. Животные приносят продукцию, поскольку их не заставишь этого не делать. Но все это уходит на кормление других экспонатов, для внутренних нужд: у козочек надоили молоко, из него сделали творог и скормили курочкам. Курочки снесли яйца, их сварили и скормили страусам, курам, гусям.

Сейчас в теплых помещениях каждый занят делом: кто ест, кто спит, кто играет. Особенно громкие жизнеутверждающие шум и гам стоят в курятнике. Многообразие кур поражает. Петухи хоть и разнились породами и яркостью оперения, но не характером. О своем прямом предназначении забывали только, чтобы принять подобающую позу и замереть перед фотографом.

Животные – как дети

Дворцовая ферма развернулась в самой отдаленной части парка Сильвия.

Гостей радостно встречал самый добрых охранник - хаски Менелая. Наша экскурсия пришлась на начало марта, когда на весеннюю прогулку вышла компания барашков. На улице дышали воздухом беременные козочки и, само собой, отдельно от них любимец публики, черный красавец-козел Сэр. Молодой ослик Моисей сейчас проходит курс профессиональной подготовки: учится возить тележку. Занятия регулярные, если сдаст практику, то летом будет работать по своему предназначению: возить сено и солому.

Весна спешит. Тает снег, по дорожкам парка бегут ручьи. Небо становится ярче, а лед тоньше. В стороне от суеты тихо просыпается «сад имени Ж.-Ж. Руссо», тихо пока и в фазаннике. Когда наступят теплые дни, прогулки обитателей фермы будут дольше, а кто-то полностью выйдет из зимних квартир.

Во дворе появилась заведующая отделом «Сильвия» ГМЗ «Гатчина» Тамара Федоровна Паршкова. Она предупредила, что животных на ферме кормят строго по расписанию и тем, чем нужно кормить. Они не голодают, но любят выпрашивать угощения и не знают меры. Из-за этого бывали и несчастные случаи. Поэтому и висит на входе строгое предупреждение: «Животных не кормить».

- Они как дети. Вы же не будете своих детей с утра до вечера кормить, - поясняет Тамара Федоровна.

А вот подарки для живности в виде капусты, моркови, свеклы, кукурузы и других овощей и фруктов, а также хлебных сухарей и круп сотрудники фермы примут с благодарностью. Главное, чтобы все было неиспорченное. Осенью, гуляя по парку, можно собрать и принести желудей.

Павильон «Ферма» – два века спустя

Напомним, что хозяйственный комплекс - скотный двор появился в парке Сильвия на берегу реки Колпанки в конце XVIII века. Облицованное камнем величественное здание, возведенное при Павле I, выглядело усадебным домом в богатом поместье. Вдоль парадного фасада располагались комнаты с видом на реку - для приема венценосных владельцев и их гостей. Интерьер украшали дорогие картины, фарфор. В другой части того же здания были хлев, молочная, водогрейная и комнаты служителей. Из молока ухоженных породистых коров делали сливки, творог и сыр изысканных сортов.

Практическая и представительская роль Дворцовой фермы сохранилась и при последующих императорах. В XIX веке появились дополнительные строения для телят, свиней, загон для оленей и буйволов. Зимой сюда приезжали на санях, летом совершали пешие прогулки. Пили чай, кофе, особенно любили парное молоко со свежим черным хлебом и ватрушками.

Молочные продукты фермы поставлялись не только к царскому столу (около девяти тысяч бутылок молока в месяц, а также творог, сливки и масло), но и в госпиталь, в Егерскую слободу, часть продукции продавали. Даже отправляясь в путешествие, царская семья заказывала масло и творог именно из Гатчины, их привозили специальные курьеры.

После 1917 года новые власти передали ферму городу, а ценные вещи вывезли во дворец. С 1930 года здесь располагалось учебное хозяйство Ленинградского зоотехнического института. В годы Великой Отечественной войны комплекс пострадал, но уцелел, и его владельцем вновь стал дворец-музей. В советские годы здание использовали по-разному: здесь читали лекции, устраивали концерты, зимой организовывали прокат коньков для катка на Колпанке, а летом - выставки.

Возрождение Дворцовой фермы началось в 2013 году, когда в музее-заповеднике «Гатчина» был организован отдел «Сильвия». К реставрации павильона «Ферма» приступили в 2016-м. Работы предстояли очень сложные и дорогостоящие – поэтому были спланированы на несколько лет и в настоящее время продолжаются. Сейчас снаружи видно, как преобразилось здание - укреплен фундамент, очищен исторический камень, крыша в порядке.

Во внутреннем дворе обращает на себя внимание каменная пристройка с толстыми стенками в центре здания – это был коровник. Отсюда планируется вход в павильон и начало экспозиции. В бывшем коровнике будут воссозданы стойла, но без живых экспонатов.

Внутри павильона «Ферма» проведены все черновые работы, включая стяжку полов. В ротонде по-прежнему восхищают расписные стены, красивые элементы и купольный потолок. Восхищают и исторические инженерные сети – теплоснабжение, вентиляция, канализационная система. Открылись еще требующие объяснения ниши, колодцы, отверстия, фрагменты плиточной облицовки. К примеру, во время расчистки здания обнаружили дверь в большой зал ротонды из помещения за ней. Все эти интересные «штуковины» вызывают споры: что - царское, что - нет.

В процессе реставрации были сделаны и другие удивительные находки, о которых сотрудники музея-заповедника не спешат рассказывать широкой публике. Пока возраст и предназначение найденного обсуждается на уровне предположений. Свое слово еще должны сказать ученые.

К внутренней отделке павильона «Ферма» приступят, как только будет подведено тепло. Все, что можно сделать без этого, – сделано. Есть проект газификации, пройдены согласования.

Со временем музейщики планируют реставрировать и остальные строения, входящие в состав комплекса.

Татьяна Можаева

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