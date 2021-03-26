Впереди новые испытания!

По результатам соревнований по 53 компетенциям, 213 студентов, юниоров и специалистов завоевали награды: 73 золотых медали, 61 серебряную медаль, 73 бронзовых медали, 6 медальонов за профессионализм.

Гатчинский район не первый год принимает участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), как и площадка в том числе. В этому году на базе Государственного института экономики, финансов, права и технологий прошли соревнования по компетенциям «Аддитивные технологии», «Изготовление прототипов», «Изготовление прототипов – юниоры», «Малярные и декоративные работы». Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского стал площадкой по компетенциям «Физическая культура, спорт и фитнес», «Физическая культура, спорт и фитнес – юниоры», «Дошкольное воспитание», «Дошкольное воспитание – юниоры», «Преподавание в младших классах», «Преподавание в младших классах – юниоры».

Молодые профессионалы Гатчинского района показали выдающийся результат на этом чемпионате, завоевав 25 медалей в 13 компетенциях. По компетенциям «Физическая культура, спорт и фитнес – юниоры», «Преподавание в младших классах – юниоры», «Дошкольное воспитание – юниоры» гатчинцы взяли весь пьедестал! Также победителями в этом году стали Лаврентьев Юрий («Аддитивное производство»), Львова Яна («Технология моды»), Куликова Елизавета («Физическая культура, спорт и фитнес»), Жирохова Ольга («Преподавание в младших классах»), Морозов Данил («Инженерный дизайн CAD – юниоры»), Бакасов Владислав («Изготовление прототипов») и Прудников Петр («Малярные и декоративные работы»).

Юбилейный чемпионат показал, что важны не только знания и умения, но и способность продемонстрировать компетентность. Сколько участников, столько историй судеб, но в оценке движения WorldSkills все единодушны: перспективно, увлекательно, повышает уровень профессионализма.

Владимир Никитин – победитель в компетенции «Электромонтаж»:

«Четыре года назад я начал участвовать в соревнованиях по компетенции «Электромонтаж-юниоры» и занял 2-е место на Национальном чемпионате. Мои впечатления от движения: захватывает, уникальный опыт, много нюансов. За эти годы я ездил на соревнования в разные города России и приобрел новых друзей. Я уверен, что WorldSkills поможет мне найти интересную работу».

Липко Елена – главный региональный эксперт компетенции «Электромонтаж»:

«Мы постоянно двигаемся вперёд, стараясь опередить время: строим умный дом. Уровень профессионализма растет с каждым годом, потому что задания становятся в разы сложнее и для регионального чемпионата берутся из финала последнего Национального чемпионата. То есть в этом году на наших площадках участники соревнуются с региональными победителями прошлого года. Страшно представить, что нас ждет года через два!»

Анастасия Кучер – призер в компетенции «Изготовление прототипов – юниоры»:

«Я участвую в соревнованиях WorldSkills впервые по компетенции «Изготовление прототипов». 5-й год занимаюсь очень популярным 3D моделированием. Много полезной информации и идей наши сверстники выкладывают на видео-хостинге YouTube. Удобно повышать уровень компетентности. Победа в чемпионате даст мне возможность продолжить мое дальнейшее образование и поможет в будущем – эта профессия будет востребована».

Громов Иван - главный региональный эксперт компетенции «Геоинформатика»:

«Я в движении WorldSkills с 2016 года. Был главным региональным экспертом по компетенции «Геодезия» на трех чемпионатах. У меня зародилась идея параллельно развивать смежное направление. Компетенция работает с геоинформационными системами, которые оперируют пространственными данными. Данная компетенция впервые представлена не только в Ленинградской области, но и в России. И, полагаю, она - редкость даже в мире».

С 1 по 30 апреля пройдут отборочные испытания для выхода в Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021. Победителям регионального этапа вновь потребуются напряжение сил и стремление к самым высоким результатам. Пожелаем всем победы!

Анна Титова