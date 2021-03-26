Впереди новые испытания!

По
результатам соревнований по 53 компетенциям, 213 студентов, юниоров и
специалистов завоевали награды: 73 золотых медали, 61 серебряную медаль, 73
бронзовых медали, 6 медальонов за профессионализм.
Гатчинский
район не первый год принимает участие в чемпионатах «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), как и площадка в том числе. В этому году на базе
Государственного института экономики, финансов, права и технологий прошли
соревнования по компетенциям «Аддитивные технологии», «Изготовление
прототипов», «Изготовление прототипов – юниоры», «Малярные и декоративные
работы». Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского стал площадкой по
компетенциям «Физическая культура, спорт и фитнес», «Физическая культура, спорт
и фитнес – юниоры», «Дошкольное воспитание», «Дошкольное воспитание – юниоры»,
«Преподавание в младших классах», «Преподавание в младших классах – юниоры».
Молодые
профессионалы Гатчинского района показали выдающийся результат на этом
чемпионате, завоевав 25 медалей в 13 компетенциях. По компетенциям
«Физическая культура, спорт и фитнес – юниоры», «Преподавание в младших классах
– юниоры», «Дошкольное воспитание – юниоры» гатчинцы взяли весь пьедестал!
Также победителями в этом году стали Лаврентьев Юрий («Аддитивное
производство»), Львова Яна («Технология моды»), Куликова Елизавета («Физическая
культура, спорт и фитнес»), Жирохова Ольга («Преподавание в младших классах»),
Морозов Данил («Инженерный дизайн CAD – юниоры»), Бакасов Владислав
(«Изготовление прототипов») и Прудников Петр («Малярные и декоративные
работы»).
Юбилейный
чемпионат показал, что важны не только знания и умения, но и способность
продемонстрировать компетентность. Сколько участников, столько историй судеб,
но в оценке движения WorldSkills все единодушны: перспективно, увлекательно,
повышает уровень профессионализма.
Владимир
Никитин – победитель в компетенции «Электромонтаж»:
«Четыре
года назад я начал участвовать в соревнованиях по компетенции
«Электромонтаж-юниоры» и занял 2-е место на Национальном чемпионате. Мои
впечатления от движения: захватывает, уникальный опыт, много нюансов. За эти
годы я ездил на соревнования в разные города России и приобрел новых друзей. Я
уверен, что WorldSkills поможет мне найти интересную работу».
Липко
Елена – главный региональный эксперт компетенции «Электромонтаж»:
«Мы постоянно двигаемся вперёд, стараясь опередить время:
строим умный дом. Уровень профессионализма растет с каждым годом, потому что
задания становятся в разы сложнее и для регионального чемпионата берутся из
финала последнего Национального чемпионата. То есть в этом году на наших
площадках участники соревнуются с региональными победителями прошлого года.
Страшно представить, что нас ждет года через два!»
Анастасия
Кучер – призер в компетенции «Изготовление прототипов – юниоры»:
«Я
участвую в соревнованиях WorldSkills впервые по компетенции «Изготовление
прототипов». 5-й год занимаюсь очень популярным 3D моделированием. Много
полезной информации и идей наши сверстники выкладывают на видео-хостинге
YouTube. Удобно повышать уровень компетентности. Победа в чемпионате даст мне
возможность продолжить мое дальнейшее образование и поможет в будущем – эта
профессия будет востребована».
Громов
Иван - главный региональный эксперт компетенции «Геоинформатика»:
«Я в
движении WorldSkills с 2016 года. Был главным региональным экспертом по
компетенции «Геодезия» на трех чемпионатах. У меня зародилась идея параллельно
развивать смежное направление. Компетенция работает с геоинформационными
системами, которые оперируют пространственными данными. Данная компетенция
впервые представлена не только в Ленинградской области, но и в России. И,
полагаю, она - редкость даже в мире».
С 1
по 30 апреля пройдут отборочные испытания для выхода в Финал национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021. Победителям
регионального этапа вновь потребуются напряжение сил и стремление к самым
высоким результатам. Пожелаем всем победы!
Анна
Титова