Подпорожье обновляет дома

Первые жильцы из ветхих и аварийных домов Подпорожского района передут в новый дом в районной столице в этом году до холодов – в сентябре здание на 135 квартир планируется ввести в эксплуатацию. Сразу же здание передадут муниципалитету для выдачи ключей новым жильцам.

Этот дом будет первым из шести, которые Ленинградское областное агентство жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК) строит по программе сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Подпорожье. Общая жилая площадь домов на 660 квартир – около 30 тыс. м. кв. Это самый крупный жилой проект в истории Подпорожья.

В этом году будет сделана инженерная подготовка земельного участка для всех последующих очередей строительства: построена котельная на весь комплекс, подведены сети водоснабжения, канализования и теплоснабжения. Согласно утвержденному Минстроем РФ графику, все дома для переселенцев должны быть завершены до 2025 года.

В период с 2019 до 2025 год в Подпорожском районе будет расселено 133 аварийных дома общей площадью 34,4 тысячи квадратных метров, в которых проживает более 2 тысяч человек. Общее финансирование мероприятий по переселению граждан составит более 2 млрд рублей.

Всего в регионе признаны аварийными 1503 многоквартирных дома. Все они будут расселены на год раньше плана — максимум в 2024 году. В декабре прошлого года на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Президент России Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость расселения ветхого и аварийного жилья, поручив правительству РФ активно продолжить эти программы.