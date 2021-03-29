Русские наличники и балет объединились на одной выставке

Галла Васкан — выпускница Санкт-Петербургского государственного института культуры. Сотрудничала с такими петербургскими театрами, как «Комедианты», Театр марионеток, Театр юных зрителей. Сейчас работает в Санкт-Петербургском государственном Театре детского балета. За её плечами - выпуск нескольких десятков спектаклей и создание множества ярких сценических образов.

Свою премьерную выставку Галла Васкан представила 19 марта в одном из небольших помещений музея-усадьбы «Суйда». Молодая художница рассказала о своих увлечениях и творческих проектах. В одной экспозиции она попыталась объединить два, на первый взгляд, разных направления в своём творчестве - народное искусство украшения домов и изысканность балетных костюмов. Получилось на удивление гармонично и красиво: яркая сложносоставная выставка очень удачно вписалась в экспозицию, посвящённую крестьянскому быту русских деревень.

На выставке представлены балетные сценические костюмы разных лет, начиная с 1970-х годов и до наших дней, включая работы самой Галлы. Замечательную коллекцию фотоснимков, на которых запечатлена старинная резьба на крестьянских избах, художница привезла из поездок по России.

В настоящее время Галла Васкан учится на кинооператорском курсе киношколы «Кадр» при студии «Ленфильм». Среди участников открытия были её однокурсники и руководитель курса Татьяна Адрианова, которая и рекомендовала эту выставку сотрудникам музея-усадьбы «Суйда».

- С Галлой мы познакомились в Театре детского балета, - рассказывает Татьяна Адрианова. - Когда я впервые увидела её фотографии, очень удивилась контрасту: рядом с изысканным балетом — тяжелые узорные наличники на старинных деревянных домах... Мне показалась интересной эта идея соединения утонченной «французской» сценической красоты и традиционного русского тепла и уюта.

Новая экспозиция в музее-усадьбе «Суйда» построена на контрасте идей и фактур. Балет является высшей ступенью танцевального искусства, соединяя в себе движение, музыку и декорации. Для балетного искусства характерна утончённая, яркая, но почти эфемерная красота. Роль костюма в балете очень велика. В балете нет текста, и объединяющим началом между его составляющими служит именно костюм.

Неповторимая кружевная резьба и яркие краски на деревянных избах отражали стремление людей украсить свой быт, привнести в этот мир красоту и гармонию. Народное искусство резьбы по дереву работает с материалом, казалось бы, более долговечным, чем шёлк и атлас, но фактически уже умирает, не выдержав соперничества с современными строительными технологиями.

Как считает Галла Васкан, сохранившиеся до наших дней великолепные образцы русских резных наличников нуждаются в том, чтобы к ним относились бережно, стараясь сохранить для последующих поколений.

Выставка «Краски русских окон и народные узоры En сostume de ballet» Галлы Васкан продлится до 22 апреля.

Юлия Лысанюк