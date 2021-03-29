Русские наличники и балет объединились на одной выставке

Галла
Васкан — выпускница Санкт-Петербургского государственного института культуры.
Сотрудничала с такими петербургскими театрами, как «Комедианты», Театр
марионеток, Театр юных зрителей. Сейчас работает в Санкт-Петербургском
государственном Театре детского балета. За её плечами - выпуск нескольких десятков
спектаклей и создание множества ярких сценических образов.
Свою
премьерную выставку Галла Васкан представила 19 марта в одном из небольших
помещений музея-усадьбы «Суйда». Молодая художница рассказала о своих увлечениях
и творческих проектах. В одной экспозиции она попыталась объединить два, на
первый взгляд, разных направления в своём творчестве - народное искусство
украшения домов и изысканность балетных костюмов. Получилось на удивление
гармонично и красиво: яркая сложносоставная выставка очень удачно вписалась в
экспозицию, посвящённую крестьянскому быту русских деревень.
На
выставке представлены балетные сценические костюмы разных лет, начиная с 1970-х
годов и до наших дней, включая работы самой Галлы. Замечательную коллекцию
фотоснимков, на которых запечатлена старинная резьба на крестьянских избах, художница
привезла из поездок по России.
В
настоящее время Галла Васкан учится на кинооператорском курсе киношколы «Кадр»
при студии «Ленфильм». Среди участников открытия были её однокурсники и руководитель
курса Татьяна Адрианова, которая и рекомендовала эту выставку сотрудникам
музея-усадьбы «Суйда».
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С Галлой мы познакомились в Театре детского балета, - рассказывает Татьяна
Адрианова. - Когда я впервые увидела её фотографии, очень удивилась контрасту:
рядом с изысканным балетом — тяжелые узорные наличники на старинных деревянных
домах... Мне показалась интересной эта идея соединения утонченной «французской»
сценической красоты и традиционного русского тепла и уюта.
Новая
экспозиция в музее-усадьбе «Суйда» построена на контрасте идей и фактур. Балет
является высшей ступенью танцевального искусства, соединяя в себе движение,
музыку и декорации. Для балетного искусства характерна утончённая, яркая, но
почти эфемерная красота. Роль костюма в балете очень велика. В балете нет
текста, и объединяющим началом между его составляющими служит именно костюм.
Неповторимая
кружевная резьба и яркие краски на деревянных избах отражали стремление людей
украсить свой быт, привнести в этот мир красоту и гармонию. Народное искусство
резьбы по дереву работает с материалом, казалось бы, более долговечным, чем
шёлк и атлас, но фактически уже умирает, не выдержав соперничества с
современными строительными технологиями.
Как
считает Галла Васкан, сохранившиеся до наших дней великолепные образцы русских
резных наличников нуждаются в том, чтобы к ним относились бережно, стараясь
сохранить для последующих поколений.
Выставка «Краски русских окон и народные узоры En сostume de ballet» Галлы Васкан продлится до 22 апреля.
Юлия
Лысанюк