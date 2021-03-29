В Коммунаре чуть было не украли ограждение крыши дома

27 марта в 6:21 нарядом группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району совместно с сотрудником полиции был задержан гражданин, совершивший кражу металлических конструкций с крыши здания.

Как сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, гражданин, находясь на крыше одного из домов на Павловской улице в Коммунаре, с целью кражи демонтировал металлическое ограждение и скинул его с крыши, чтобы затем забрать. Однако жильцы дома, встревоженные шумом, обратились в правоохранительные органы.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и полиции и задержали гражданина, который пытался совершить кражу 25 секций ограждения крыши. Данные металлические конструкции принадлежат местной коммунальной службе.

Задержанного передали сотрудникам 104 отдела полиции для выяснения обстоятельств.