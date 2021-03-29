В Коммунаре чуть было не украли ограждение крыши дома

27
марта в 6:21 нарядом группы задержания межрайонного отдела вневедомственной
охраны по Гатчинскому району совместно с сотрудником полиции был задержан
гражданин, совершивший кражу металлических конструкций с крыши здания.
Как
сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск национальной
гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, гражданин, находясь
на крыше одного из домов на Павловской улице в Коммунаре, с целью кражи
демонтировал металлическое ограждение и скинул его с крыши, чтобы затем
забрать. Однако жильцы дома, встревоженные шумом, обратились в
правоохранительные органы.
На
место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и полиции и
задержали гражданина, который пытался совершить кражу 25 секций ограждения
крыши. Данные металлические конструкции принадлежат местной коммунальной
службе.
Задержанного
передали сотрудникам 104 отдела полиции для выяснения обстоятельств.