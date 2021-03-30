Ленинградские спортсмены выступили достойно!

Весенний
танцевальный марафон определил сильнейших во всех возрастных группах и
спортивных дисциплинах. В состав судейской коллегии вошли ведущие специалисты
всероссийской (высшей) категории, в том числе оценивать мастерство
танцоров-спортсменов были приглашены хореографы Гатчинской городской школы
спортивного бального танца «Олимпия» Марина и Владимир Карпунины.
Как
отметил директор Гатчинской городской школы спортивного бального танца
«Олимпия» и президент Федерации танцевального спорта Ленинградской области
Владимир Федорович Карпунин, спортсмены, представляющие Ленинградскую область,
достойно выступили на Чемпионатах и Первенствах России, показав высокий уровень
мастерства, где все пары набрали обязательные очки для перехода в следующие
классы. Это верный показатель развития и роста танцоров.
Вечернее
отделение соревнований посетили победители двенадцатого сезона телевизионного
проекта «Танцы со звездами» Сергей Лазарев и Екатерина Осипова.