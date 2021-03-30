Ленинградские спортсмены выступили достойно!

Ленинградские спортсмены выступили достойно!

Чемпионат и Первенства России по танцевальному спорту, проходившие в Москве с 16 по 23 марта во Дворце гимнастки Ирины Винер-Усмановой, собрали более пяти тысяч спортсменов. География участников охватила более 70 субъектов Российской Федерации.

Рубрики : Культура     30 Mar 2021

Весенний танцевальный марафон определил сильнейших во всех возрастных группах и спортивных дисциплинах. В состав судейской коллегии вошли ведущие специалисты всероссийской (высшей) категории, в том числе оценивать мастерство танцоров-спортсменов были приглашены хореографы Гатчинской городской школы спортивного бального танца «Олимпия» Марина и Владимир Карпунины.

Как отметил директор Гатчинской городской школы спортивного бального танца «Олимпия» и президент Федерации танцевального спорта Ленинградской области Владимир Федорович Карпунин, спортсмены, представляющие Ленинградскую область, достойно выступили на Чемпионатах и Первенствах России, показав высокий уровень мастерства, где все пары набрали обязательные очки для перехода в следующие классы. Это верный показатель развития и роста танцоров.

Вечернее отделение соревнований посетили победители двенадцатого сезона телевизионного проекта «Танцы со звездами» Сергей Лазарев и Екатерина Осипова.

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