Молодой бомж проломил голову пенсионерке

Молодой бомж проломил голову пенсионерке

Полиция ищет бомжа, напавшего в Коммунаре на пенсионерку. Пожилая женщина, получившая травмы, попала в реанимацию.

Рубрики : Криминал     30 Mar 2021

27-го марта «скорая» доставила в Гатчинскую больницу 75-летнюю жительницу Коммунара Любовь Ивановну А.: с ушибом головного мозга, субдуральной гематомой, субарахноидальным кровоизлиянием и переломом теменной кости в тяжелом состоянии пациентку поместили в реанимацию.

Полицейские установили обстоятельства происшедшего. В тот день около четырех часов женщина пошла к дому № 18 по Ленинградскому шоссе, чтобы покормить кошек. Тут из подвала дома выскочил мужчина и без какой-либо видимой причины кинул пенсионерке кирпич в голову. После этого он стал молча бить ее, нанося удары по голове. Молодой человек, ставший свидетелем происшедшего, оттащил нападавшего от женщины и выбил у него из рук отвертку.

Пострадавшую доставили в больницу. Свидетель назвал приметы преступника: мужчина лет 25-30, среднего роста, среднего телосложения, в серой куртке с капюшоном. По фотографии одного из «постоянных клиентов» Коммунарского отдела полиции свидетель опознал преступника, избившего женщину: им оказался 29-летний уроженец Волховского района Николай В., бомж, неоднократно судимый. Проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

 

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