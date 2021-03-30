Молодой бомж проломил голову пенсионерке

27-го марта «скорая» доставила в Гатчинскую больницу
75-летнюю жительницу Коммунара Любовь Ивановну А.: с ушибом головного мозга,
субдуральной гематомой, субарахноидальным кровоизлиянием и переломом теменной
кости в тяжелом состоянии пациентку поместили в реанимацию.
Полицейские установили обстоятельства происшедшего. В
тот день около четырех часов женщина пошла к дому № 18 по Ленинградскому шоссе,
чтобы покормить кошек. Тут из подвала дома выскочил мужчина и без какой-либо
видимой причины кинул пенсионерке кирпич в голову. После этого он стал молча
бить ее, нанося удары по голове. Молодой человек, ставший свидетелем
происшедшего, оттащил нападавшего от женщины и выбил у него из рук отвертку.
Пострадавшую доставили в больницу. Свидетель назвал
приметы преступника: мужчина лет 25-30, среднего роста, среднего телосложения,
в серой куртке с капюшоном. По фотографии одного из «постоянных клиентов»
Коммунарского отдела полиции свидетель опознал преступника, избившего женщину:
им оказался 29-летний уроженец Волховского района Николай В., бомж,
неоднократно судимый. Проводятся розыскные мероприятия по установлению
местонахождения подозреваемого.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено
уголовное дело.